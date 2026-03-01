她忘不掉那種感覺，也無法否認真實發生過的一切，撒謊不是她的天性。

「應老師，您讓我承認什麼呢？您幹麼要相信那些流言？」她咬緊嘴唇，痛楚地搖搖頭。

應向紅把身子探過來，「小田啊，我相信你，可旁人不信。流言就像一把刀，會殺死人的。想想看，你圖什麼呢？他有老婆，正在申辦出國手續。你這是往火坑裡跳啊，現在懸崖勒馬還不算晚。」

田歌低頭不語，淚水悄然滑下。她自己也說不清為什麼要流淚，是委屈、怨恨，還是莫名的傷心？

應向紅站起身，走到她背後，拍拍她的肩頭，「好了，小田，我不過是善意提醒，聽不聽由你。女人最重要的是不要被感情沖昏了頭，要學會理性。你剛走出校門，年輕沒有經驗，社會複雜著呢。凡事多為自己的前程想想，回去琢磨一下應老師說得有沒有道理。」

從應向紅的辦公室走出來，田歌像一隻驟然掙脫了籠子的小鳥，渾身輕快得幾乎要飛起來。她推開那扇巨大的茶色玻璃門，走出白色辦公大樓，順著大理石台階飛奔而下，沿著水泥人行道健步如飛。風吹亂了她額前的瀏海，吹散了她飄柔的長髮。她奔跑著，似乎這樣就能把那句「不要被感情沖昏了頭」甩到身後。

她用BP機給林祥發短信，一條接著一條。她有太多的話想跟他說，可他隻字不回。他不會沒看見，他肯定看見了，莫非他是有意躲避？意識到這一點，讓她傷心欲絕。他是不是害怕了？他是不是想退縮？一種瘋狂的想法攫住了她，她必須找到他，必須跟他說清楚。

那天晚上，她沒找到林祥，卻找到了我。我被她從宿舍拖出來，我們沿著護城河走來走去，不知走了多少個來回。（六）