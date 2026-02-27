我的頻道

浮木（一六）

徐徐
席間唯有尼奧似乎是個異類。做為陸家的前租客，他自始至終都專注於面前的食物，吃得慢條斯理卻又無比認真，彷彿八輩子沒嘗過這般美味。童艷輝的笑話不時逗得他微微一笑，但他始終沒有參與那個關於名字的遊戲，只在被問及時，淡淡透露自己姓「Zhang」。

童艷輝自然不會放過這個逗趣的機會。他故意拖長了語調，語氣裡帶著調侃：「那不知Zhang先生這個『Zhang』，究竟是『張』口結舌的張呢，還是雜亂無『章』的章？」

尼奧並不接招，只略抬了抬眼，回以一個看不出情緒的微笑。

8

輪到老陸講故事。他說起他接待過的一位上海客人，上島時竟帶了個掌上型PM2.5檢測儀。「你們猜猜，他測出的數值是多少？」

競猜還沒有開始，蜜雪兒卻忽然發起飆來。起因是陳姍姍又往她盤子裡添了一勺土豆泥，並叮嚀了一句：「別總想著節食，身材可沒有健康重要。」一旁的小陸「噗嗤」笑了出來：「還是小時候比較省心。那時候看到好吃的，衝得比小兔子還快。」

這本是句無心的調侃，卻像一顆火星濺入了油鍋。蜜雪兒怎麼也接受不了，這個她一直仰視的哥哥竟當眾取笑她。從昨晚憋到現在的委屈，終於瞬間決堤。

她猛地推開椅子站了起來，聲音因憤怒而顫抖：「對！我小時候就是個又胖又饞的笑話！所以你永遠都記著，永遠都要拿出來提醒所有人！」

話音未落，她一把掀翻了面前的餐盤。火雞、土豆泥和深色的醬汁瞬間飛濺開來，汙漬在潔白的桌布上迅速暈染，也濺了離她最近的羅曉一身。

「你看不起我！一直都是！」她指著小陸，帶著哭腔。（一六）

火星 租客

