紅粉之間（四）

舒怡然
英東游泳館風波似乎就這樣平息了，應向紅那邊毫無動靜，看上去像是偃旗息鼓了。田歌一如既往，和林祥的六劍客打得火熱，接連不斷地四處出遊，白龍潭、黑龍潭、野三坡、雲水洞，北京近郊、遠郊幾乎給他們玩遍了。

田歌沉浸在一種虛幻的情感波瀾中，像個夢遊人一樣，在半夢半醒之間遊盪。她常常手托著下巴頦，失神地望著窗外。我們幾個女孩就趁機嘻嘻哈哈地取笑她：欸，田歌，怎麼又愁眉不展了，是不是和心上人鬧彆扭了？她把嘴一撇、眼一瞪，但旋即又垂下眼，好像心事被看穿，默然認可的樣子。

大家嘴上不說，可心裡卻跟明鏡似的，林祥之所以滿腔熱忱地組織郊遊，顯然是醉翁之意不在酒。誰願意心甘情願地一直當燈泡呢？後來林祥再招呼大家與他們同遊，人家便開始躲閃，要嘛支支吾吾、要嘛乾脆就逃脫了。六劍客不歡而散，林祥的曖昧牌打不成了。田歌心裡有道無法逾越的檻，和林祥這麼若即若離的關係，像塞進她心裡的一團亂麻，叫她整日心神不寧。

私下裡她悄悄問我：「檬檬，你說我該怎麼辦呀？」

「什麼怎麼辦啊？你得問自己，心裡期盼的到底是什麼？」

她搖搖頭，失神地望著我，「我要能說清楚就好了。」

「哎呀，看你這可憐相，我都於心不忍了。他什麼態度啊？總不能沒完沒了地曖昧下去吧！」

「其實也怪不得他呢！」

「那是你自尋煩惱了？要是我啊，就跟他挑明，要嘛離婚，好好談戀愛，要嘛就一刀兩斷。這樣也給他點壓力，別老是讓你一個人受苦啊。」我那時太單純了，以為感情也跟小蔥拌豆腐似的，一清二白。（四）

豆腐

我與世界日報

我讀「桃花源記」

