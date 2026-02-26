Covid-2037（全文完）

此刻它被淋上食用油，與二尊紙板人偶並置：一尊是Frenco，另一尊則是GNT現任總裁Klaus-Dieter Webermann。抗議者們陸續站上木箱發表演說，GNT公司保全員和警方則手持滅火器散布四周。下午五點半，當打卡下班的GNT公司員工魚貫而出，粉紅Tulipy被迅速點燃──這具有著大圓眼、胖鼻子和螢光鱗片的可愛玩偶燃燒時散發刺鼻臭味，導致周遭抗議者們者們淚如泉湧、號啕大哭，紛紛掩鼻後撤。Frenco與GNT總裁的紙板人偶則因雨水浸濕，冒著無奈的白煙拒絕燃燒。

等待一段時間後，員警們以滅火器熟練撲滅了這場象徵性革命。而針對GNT的消費者抵制運動則完全失敗，因為這家德國生技巨頭產品以高價罕見疾病或重症藥物為主，並不「大眾」──他們並不生產頭痛藥、鼻過敏藥或減重針劑，反而專攻mRNA疫苗 、漸凍症、阿茲海默症 或癌症 標靶藥物。這使得一般公眾完全無從抵制起。

於是Frenco與GNT的沉默大獲全勝。是，時日既久，當新聞熱度與公眾注意力逐漸轉向，我們或許能說《Covid-2037》藝術行動本身「不了了之」。但如前所述，它留下的印痕在藝術史上無可抹滅。有些事僅能在事過境遷之後才能看清──對照Frenco其後於2041年推出的，愈形尖銳的《傾聽你的內在小孩》，加之以竟淪為殺人嫌犯的戲劇化荒謬境遇，我必須說，Frenco似乎冥冥中以肉身實踐了自己的藝術信念。（全文完）