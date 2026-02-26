我的頻道

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

Covid-2037（全文完）

伊格言
此刻它被淋上食用油，與二尊紙板人偶並置：一尊是Frenco，另一尊則是GNT現任總裁Klaus-Dieter Webermann。抗議者們陸續站上木箱發表演說，GNT公司保全員和警方則手持滅火器散布四周。下午五點半，當打卡下班的GNT公司員工魚貫而出，粉紅Tulipy被迅速點燃──這具有著大圓眼、胖鼻子和螢光鱗片的可愛玩偶燃燒時散發刺鼻臭味，導致周遭抗議者們者們淚如泉湧、號啕大哭，紛紛掩鼻後撤。Frenco與GNT總裁的紙板人偶則因雨水浸濕，冒著無奈的白煙拒絕燃燒。

等待一段時間後，員警們以滅火器熟練撲滅了這場象徵性革命。而針對GNT的消費者抵制運動則完全失敗，因為這家德國生技巨頭產品以高價罕見疾病或重症藥物為主，並不「大眾」──他們並不生產頭痛藥、鼻過敏藥或減重針劑，反而專攻mRNA疫苗、漸凍症、阿茲海默症癌症標靶藥物。這使得一般公眾完全無從抵制起。

於是Frenco與GNT的沉默大獲全勝。是，時日既久，當新聞熱度與公眾注意力逐漸轉向，我們或許能說《Covid-2037》藝術行動本身「不了了之」。但如前所述，它留下的印痕在藝術史上無可抹滅。有些事僅能在事過境遷之後才能看清──對照Frenco其後於2041年推出的，愈形尖銳的《傾聽你的內在小孩》，加之以竟淪為殺人嫌犯的戲劇化荒謬境遇，我必須說，Frenco似乎冥冥中以肉身實踐了自己的藝術信念。（全文完）

林茗詩紐約展新作 植物探索當代藝術

曾接管「炎黃春秋」 中國藝術研究院原院長連輯落馬

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

新加坡攜泡泡馬特 搶過年觀光商機

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

