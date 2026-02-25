童艷輝說：「不就是兩個離異家庭的重組嗎，有什麼複雜的？無非是兒子多了個妹妹，女兒多了個哥哥。」

那天的晚餐，給在場所有人都留下了難以磨滅的印象。不是因為烤得金黃流油的巨大火雞、不是因為女主人鮮香撲鼻的拿手好菜，也不是因為圍坐一桌時，各自分享的感恩節 感言──

點燃氣氛的，應該是童艷輝的自我介紹。

只見他從容起身，先是笑容可掬地朝每個人點了點頭，然後聲音宏亮地說：「我叫童艷輝，金童玉女的『童』、艷光四射的『艷』、顧盼生輝的『輝』。」

話音落下瞬間，空氣凝固了一秒，隨即爆發出震耳欲聾的笑聲。羅曉驚得手中的叉子都忘了放下，蜜雪兒直接笑趴在桌上。連童艷輝自己都沒繃住，扶著椅背笑得肩膀直抖。他這精心準備的開場白，確實成功把自己送上了「C位」。

蜜雪兒一邊揉著笑痛的肚子，一邊拍桌子：「懂了、懂了！所以你就是『金童』，羅曉就是『玉女』！」

羅曉耳根都紅了，她氣惱地說：「別瞎說！我才不是。誰知道他的玉女在哪兒呢。」

陳姍姍也笑得不可自抑，好不容易緩過氣來，才提出了自己的疑問：「我倒是好奇，你一個高高大大的小夥子，名字裡怎麼會有個『艷』字呢？」

說到這個，童艷輝倒是認真了許多，他解釋道：「這是我們族譜定下的規矩。到我這一代，無論男女，名字裡都必須帶一個『艷』字。比如我的堂兄妹，有叫艷庭、艷衡的，也有叫艷華、艷芬的。」他頓了頓，聲音沉穩了幾分：「仁義禮智信；文武忠孝義；國華昭明艷；紹繼承德長……『艷』在這裡，不是脂粉艷俗，是文明盛顯、光華外露的意思。等到了我兒子那輩，就該用『紹』字了。」（一四）