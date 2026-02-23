Covid-2037（九）

「那麼在此種危險較為緩和的情況下，人們的祈願會是什麼？

「我必須提出：這是神話的再思考與重寫。」七瀨教授冷不防揭開底牌，「這同時是榮格心理學中『原型論』的重寫。我的意思是，若榮格活在今日，眼見此事，他必然將此事列為『原型』之一……」

事實上，現年四十九歲的七瀨汐里除學術成就頗獲肯定之外，也曾意外成為新聞人物──六年前四十三歲未婚的她，疑似因介入二十一歲網紅前田健一與女友間的感情而遭八卦媒體大幅跟拍報導。當時這位容顏清麗甜美，慣以瀏海公主頭示人，並熱愛粉紅色（以及BTS ）的知識分子，展現了橫眉冷對千夫指的氣勢。她立即坦承戀情，並於個人社群上傳自拍影片冷靜反擊批評者。

「各位親愛的靈長類同胞們，你們現在的行為，完美詮釋了René Girard在《替罪羊》一書中描述的集體獵巫機制……」她精心打扮，一襲透膚黑色洋裝，栗色秀髮如花朵般盤起，流體金屬蕾絲與CHANEL胸鍊仿製了群星的細碎光芒。是，鏡頭前的她完全不像是要陳述意見，反而像正受邀前往一場奢華晚宴。「每當社會陷入危機──無論是經濟衰退、政治動盪，抑或是像此刻眾人的精神焦慮；人們總須選定一個替罪羊來承擔一切責任，以維持群體安寧無事的假象。

「而我恰恰就是這個替罪羊……」七瀨汐里似笑非笑。短片中，她的眼影正變化色澤，像日光穿透深淺不定的海色。「根據René Girard的說法，社會的心理機制是，『殺死那人』，以求取公眾注定短暫的安全感，藉此安撫社會的躁動。

「這些我都理解。你們對衰老的恐懼、對慾望的羞恥、對愛戀與自由的嫉妒，我都理解。」

她露出甜美笑容，眉眼如彎月。「我不是唯一一個。在我之前就有許多，在我之後還會繼續。因為終你們一生，基於心靈的卑鄙與脆弱，你們需要一個接著一個，無止無盡的替罪羊……」（九）