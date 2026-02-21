Covid-2037（七）

時日遷延，此事在主流媒體上也快速退潮。但更令人意外的是，直至此刻，Frenco仍持續保持沉默，似乎已打定主意在輿論場上偃旗息鼓，消極應對。

然而《Covid-2037》的驚人之舉在藝術專業圈中仍餘波蕩漾，且愈發有趣──個人揣想，這或許正是Frenco想要的效果？於知名影評頻道「杯弓蛇影」中，台灣知名影評人、文化評論人黃鈺騰率先提出，除了Covid-19之外，《Covid-2037》尚且繼承了2020年，俄羅斯 導演Ilya Khrzhanovsky引爆爭議的《DAU》系列電影的藝術剝削。日本 一橋大學社會學教授七瀨汐里則於日本新聞網站《東和速報》文化欄目中獨闢蹊徑，自人類學角度詮釋了《Covid-2037》的宗教面向。這位在課堂教學中必然以「各位我親愛的靈長類同胞們」開場的追星族教授（據說她復古地著迷於2020年代韓國男團BTS ，研究室已被布置為BTS博物館，常令前來拜訪的學生受到驚嚇），不僅提到了《Covid-2037》的藝術意義，更對詩人Arjun Mehta的行為提出解釋。

「我樂於在此提出另一面向……」七瀨汐里指出：「我以為，與後續『亂局』相比，《Covid-2037》最初病毒投放儀式所引起的集體狂歡現象，同樣值得探究……

「這樣的狂歡儀式顯然自帶宗教隱喻──尤其當我們將《Covid-2037》志願者群眾的自發性歡慶活動納入考慮時。」她話鋒一轉：「在人類學上，『瘟神』概念始終在眾多原始部族，甚至現代俗民信仰中占有一席之地。原則上這是古代先民們面對不可測、不明所以的自然災害時，為自己所發展出來的精神救贖，包括山神、河神、雨神、雷電之神等等。

「然而瘟神可略分為善惡兩種。其惡者，自帶疫病危害人類，是以人類必須舉行祭儀、做出犧牲，以求瘟神息怒。」（七）