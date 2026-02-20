Covid-2037（六）

「他在威脅什麼？」擁有三千萬訂閱者的知名黑人意見領袖播客Pingu，連番開播痛批：「這是在暗示黑人大屠殺的可能性嗎？集中營毒氣室的效率進化版？明目張膽的恫嚇？」

自然也有少數極右派人士對Frenco表示支持。美國白人至上 主義網站「純血盟」創辦人Jack Stone在個人社群上發聲：「終於有人敢說真話了！Frenco只是以作品證明了我們一直以來的主張──某些種族天生體弱，原本就易於感染疾病。這絕非歧視 ，而是生物學事實。」德國 極右翼政黨「德意志未來聯合陣線」前發言人Wilber Falkenstein則錄製影片公開表態：「Frenco先生非但是個貨真價實的藝術家，同樣也是位令人敬重的運動者。他戳破了左派的謊言。」他露出詭異微笑。「這或許只是開始──試想，如果我們能開發出更精準的『選擇性病毒』……這是否代表人類能就此掌握自我改善、自我優化，甚或深度介入物種進化程序的能力？」

Wilber Falkenstein的暗示儘管令人不寒而慄（他立即被政敵貼上「社會達爾文主義」的標籤），但可笑的是，左右派雙方同時為此面臨立場反覆的問題。舉例，前述右派歐洲議會議員Anna Kowalczyk原本以醫學倫理為由，堅決反對《Covid-2037》的荒唐實驗，更對所謂「靈感」、「藝術」之說多所嘲諷。然而在病毒僅感染有色人種的事實揭露後，她立場突變，改口對Frenco大加讚揚：「他是藝術家，但他並未被自己的感性與執迷所蒙蔽。我們需要這樣真正令歐洲再度偉大的人。」

事實是什麼？事實是，許多零星小規模抗議集會很快在歐洲各地冒出，其中多數由各國極右派、極左派政黨與社運組織發起。然而這似乎趨近於某種「空燒」──儘管媒體與社群為此沸沸揚揚，但各國具實質影響力的主流政治人物多數迴避表態。（六）