Covid-2037（五）

由於聚會期間人與人間接觸頻密，除傳染病毒外（許多尚未感染者期待自己能藉由這些群聚，趕上末班車），眾人交換資訊。比對之下，有人敏銳察覺，Covid-2037的確診者，那所有志願者中的31.7%，竟全數都是有色人種！

事件由《奧斯陸紀事報》率先披露──6月29日，該報刊出〈一個種族主義 者的疫病實驗？〉特稿，引用一不願具名的團隊工作人員說法，證實《Covid-2037》最終發布的31.7%共計124位感染者，全數具備至少60%以上的有色人種基因。九天後，總部位於斯德哥爾摩的新聞網站「北緯66.5度」刊出由知名獨立記者Dagny Stormhjärta署名的追蹤報導，宣稱不只一位內部人士向她透露，「選擇性感染有色人種」的伎倆當然是Frenco與相關技術團隊的預謀──一切皆如他們事先的沙盤推演順序發展。

「合理推斷，我所接觸到的消息來源中，或許既有義憤的吹哨者，也有內部刻意安排偽裝為吹哨者的『爆料專員』……」Dagny Stormhjärta在這篇題為〈從創意到歧視，再到詛咒？〉的長文中如此描述：「Frenco顯然深諳敘事之道，設計敘事節奏的功力也不亞於他發想創意、調動團隊，操控並組織群眾的才能。病毒在播散，種族歧視 在蔓延。容我引用二十世紀小說大師馬奎斯名作──《Covid-2037》應改名為《恨在瘟疫蔓延時》……」

西方媒體一片譁然（至於東亞媒體，嗯，眾所周知，黃種人在這種事上總難免尷尬）。全世界既驚訝又困惑：藝術家標新立異理所當然，但刻意重踩種族主義紅線則令人心驚膽戰。一如預期，Frenco立即聲名大噪，各類批評謾罵鋪天蓋地，除關於種族主義者、歧視者、劊子手等批評之外，更獲封「當代藝術希特勒」、「3K黨小開」等稱號。（五）