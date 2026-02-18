話音剛落，便聽見一陣急促的窸窣聲從頭頂掠過，像有無數爪子在枝葉間狂奔。緊接著，有什麼東西掉了下來，涼涼的正好落在她的頭上。

羅曉驚得渾身一顫，幾乎是本能地往後退，結果一頭撞進童艷輝的懷裡。

「怕什麼，一隻淘氣的小松鼠而已。」童艷輝穩穩扶住她的肩膀，低頭看清她頭上的東西後，噗嗤笑出了聲，「鳥屎！哇，你要交好運了！」

羅曉又羞又氣，她使勁晃著腦袋，試圖把鳥屎從頭上甩下來。童艷輝被她的模樣逗樂了，於是折了根細軟的枝條，小心地替她撥了撥髮絲。

「好啦。」他隨手扔開樹枝，咧著嘴笑了起來，「現在我相信了，你剛才，真不是故意往我懷裡鑽的。」

「誰稀罕往你懷裡鑽！」羅曉一下子紅了臉，轉身就往林外走。擦肩而過的瞬間，還不忘用肩膀用力撞了他一下。

童艷輝笑嘻嘻地跟在後面，見她腳步越來越快，幾乎要跑起來，這才加快了腳步。

等他們回到城裡，天邊已鋪滿晚霞。羅曉剛打開車門，房子的大門也開了。走出來一個白衣白裙的年輕姑娘，裙襬和長髮被晚風吹得微微拂起。她的身後，是個身形挺拔的青年，拎著一只鼓鼓囊囊的環保袋，看起來分量不輕。

「蜜雪兒，這是要出門？」羅曉迎了上去，目光不經意地掃過旁邊的陌生人。稜角分明的一張面孔，雖不認識，卻有些莫名眼熟。

「我們去度假村吃晚飯。」蜜雪兒親暱地挽住青年的胳膊，「這是我哥，陸文韜。你沒見過，對吧？」她一邊說，一邊好奇地朝車道上瞄了一眼：「哇，特斯拉 ，好帥！」

童艷輝降下車窗，笑著揮手向車外的人打招呼。羅曉連忙介紹：「這是我老鄉，以前的同學。」話還沒完全落下，她已經笑著朝小陸伸出手，眼睛亮晶晶地望過去：「你好呀，聽陸叔叔提起過你，今天總算見到啦。你們父子倆，真的好像。」（七）