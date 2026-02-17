我的頻道

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

浮木（六）

徐徐
她在下樓的拐角處停住腳步，回頭問童艷輝是否還記得那一天的事。他卻一臉茫然，想了半天，還是搖頭。他什麼都不記得了。

羅曉只好把去看眼科醫生的經過告訴了他。她說，其實在國內時，她就偶爾會眼睛充血，滴點眼藥水也就緩解了。但這次持續了好幾天都不見好，她才去掛了急診。結果急診醫生直接把她轉到了專科，前後複診了好幾次，醫生才推測，她眼睛可能小時候受過傷。

童艷輝摘了他那副酷酷的漸變太陽鏡，湊近來看她的眼睛，「哪裡充血了，不是好好的？」

「早就消了。看了一年醫生，反覆檢查。」羅曉語氣裡帶著些許無奈，「我就希望明確病因，能治療得更徹底些。」

「我看根本不是什麼受傷的事。」童艷輝重新戴上太陽鏡，滿不在乎地吹了聲口哨，「你有沒有告訴醫生你家裡的事？我看哪，你就是為家裡的事急火攻心，把眼睛裡哪根小血管憋破了。」

真是哪壺不開提哪壺。羅曉不高興地朝他翻了個白眼，便逕直往外面走去。童艷輝在後面跟著，嘴裡還說個不停：「接下來你打算怎麼辦？我是說大學畢業以後。現在找工作像買彩票，中不中全看運氣。回國的話也差不多。」

羅曉悶悶地說：「我也不知道。工簽有三年呢，總能找到工作的吧！」

4

這時他們已經來到了院子裡，羅曉想也不想就往樹林那邊走。童艷輝瞟了眼入口那塊斑駁的木牌，叫了起來：「嗨，那可是書裡『鬧鬼的樹林』。」（六）

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

年會搞黑箱？安徽男先後抽中10萬彩票、iPhone 17 公司澄清

中網友稱吃1款藥會瘋狂買彩票 醫師：有可能 但概率低

用家人生日買彩票 佛山男中836萬元「全上交老婆」

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

自願的歸途

2026-02-12 01:00

老伴又惱又笑

2026-02-14 01:00

便當不了情

2026-02-14 01:00

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

