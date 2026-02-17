老師，您不可以這樣（全文完）

靜馨沒有回話，只是握了握夫人的手，表示領情。

終於，莉薩推棋認輸，站起身來擁抱父親。法官說：「拉斯洛，你是琴壇聖手，又是棋壇翹楚，搬到英國來吧，我來替你張羅……」拉斯洛沒有正面回答法官，卻說：「丹尼爾同莉薩的棋藝都很可觀，有機會同他們下棋，實在是人生一大快事……」賓主盡歡。

兩天後，婚禮在教堂舉行，拉斯洛將以父親身分把女兒交到女婿手上，坐在琴凳上彈奏婚禮進行曲的則是靜馨。她靜靜地等待著，看到大門開啟，拉斯洛挽著莉薩出現時，面紗下面，珍珠閃耀著溫潤的光輝，靜馨大放寬心，高舉雙手，按在了琴鍵上……。

婚禮結束，新人搭乘花車前往機場到巴黎度蜜月。法官伉儷送拉斯洛與靜馨到火車站。法官誠心誠意：「我們是家人，常來常往，好吧？」靜馨同拉斯洛連連答應，這才道別。

火車啟動，車上的人還在熱情揮手道別，夫人跟法官說：「你看，他們是多麼般配的一對……」

晃動著的車廂裡，兩人面對面坐著，好不容易從離情別緒中掙扎出來，四目相望，微笑起來。窗外是微雨中英格蘭碧綠的阡陌，安祥、靜好。

拉斯洛擎起靜馨的手：「我們也結婚吧，好不好？」

靜馨回答：「好啊！結了婚，你就可以享有我的健康保險 ，我才能完全放心……」

拉斯洛說：「我已經等不及要在北維州 招待親家了，麗池很不錯，他們會給我們很好的折扣……」

靜馨胸有成竹：「何勞麗池，親家四口人加上小孩子，都可以住在家裡。樓上三間客房，絕對夠寬敞……」

聽到這裡，拉斯洛終於開懷大笑了。（全文完）