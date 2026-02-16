老師，您不可以這樣（二○）

我的頻道

丹尼爾提著靜馨的行李送她到房間去的時候，沒有忘記告訴她：「我和莉薩就是在這裡認識彼此的。那一天，她把我打垮了，在棋局上。」說完，一臉燦爛的笑容。

稍事盥洗，兩人前後來到大廳，跟隨著莉薩和丹尼爾，跨過街道，來到法官的家宅。靜馨先送上深藍色真絲領帶給法官、橙紅色石榴石胸針給夫人，磚頭般厚重的古羅馬史典藏本給丹尼爾，全部美國產品；然後捧出精緻包裝的台灣產蜜香紅茶，獲得滿堂彩。

莉薩捧著父親送的珍珠項鍊、老師送的珍珠耳環，看著靜馨說：「老師，您不可以這樣……破費。」靜馨雙手合十：「恭喜你們。」丹尼爾捧著那只優雅燦亮的花瓶，跟他的準岳父說：「我們在牛津買了房子，我還在念學位，莉薩在牛津醫院實習。我們兩人最近一年都在整理新居，這只蒂芙尼花瓶是我們的第一只花瓶，我們會好好珍惜……」如此坦承的一番話，賺得拉斯洛淚水漣漣。

婚禮前兩天，靜馨在花園裡為法官夫人提出了簡單易行的改進建議，兩人一道歡歡喜喜前往園藝店購買合適的植物。靜馨親自動手，整頓了花圃，立竿見影，法官全家歡喜讚嘆。

除了拉斯洛的琴藝讓大家樂翻天之外，丹尼爾擺開了棋局，同岳父廝殺了一番，終於笑哈哈地認輸。重頭戲則是父女對奕，法官與丹尼爾坐在兩邊觀戰，女兒跟父親說：「不要手軟。」拉斯洛微笑點頭。

一起手，拉斯洛寸步不讓，莉薩全力以赴。這一場鏖戰緊張刺激、險象環生。法官夫人同靜馨坐在沙發上，注視著棋桌邊四個人的動靜。夫人低聲跟靜馨說：「我們都知道，是您照顧了我們的親家，也是您讓他們父女團圓，我們對您真是感激不盡……」（二○）

世報陪您半世紀

園藝

