老師，您不可以這樣（一七）

韓秀
很快，橙色的三角鋼琴站立在家庭間的正中，好像站在那裡已經一百年了。靜馨歡喜：「我們終於有了琴房了……」

身強力壯的大漢同他年輕的兒子接過靜馨的一百元現金，笑著道謝，邊說：「日後有任何搬搬運運的事情，隨時知會……」

牧師接過靜馨的六百元現金，不好意思地說：「您實在是太周到了……」

拉斯洛握住牧師的手，「從今天起，您的教會就是我的教會，隨叫隨到。而且每個周日上午，我一定到教會望彌撒……」牧師歡喜道：「求之不得……」

聖誕節的下午，晚餐前，拉斯洛從琴凳上站起身來：「Jing，你是大內行，彈一曲吧……」

事實上，在科學院和植物園，需要有人彈鋼琴的時候，總是靜馨擔綱。但她心知肚明，拉斯洛是無可匹敵的。於是她很誠實地說：「目前，《彌撒亞》太難，《胡桃鉗》我可以試一試，希望不是一塌糊塗……」

曲罷，拉斯洛再次執起靜馨的手：「沒有任何言語能夠表達我的感激……」

書香、花香、茶香、飯菜香，加上優美的琴聲，靜馨同她的房客過著忙碌而寧靜的日子。一天，拉斯洛的書桌上出現了一家醫療保險公司的來信，裡面有一張保險卡，即日生效。拉斯洛拿著這封信衝下樓去，靜馨看到他手裡拿著信，就跟他說：「這個保險是你現在可能有的最好的保險了，但仍然不盡理想。保險不可或缺，你先用著，日後再想法子改進……」

拉斯洛囁嚅道：「我成人之後，從來沒有過醫療保險……」

靜馨問他：「生了病怎麼辦？」（一七）

醫療保險 植物園 聖誕節

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

