去問愛麗絲（三六）

桑文鶴
「不可能吧，你是不是記錯了。前天我媽忌日，我才去看過，墓碑上積得厚厚的一層灰，一看就是有日子沒人去了。」

吳華鋒不說話了，路敏麗提過，說她爸是和後媽埋在一起的。如果路敏麗真的去掃墓，那墓碑絕對不會是大舅哥說的那個狀態。

他皺起了眉頭。

到了周末，老爹打電話，讓他回去吃飯。樓道裡堆了很多東西，走近了，才知道是李如意忙著搬家，一夥人正在進進出出地往停在院裡的卡車上搬東西。

見到吳華鋒，李如意笑著跟他打招呼：「小鋒，回來了。」

吳華鋒點點頭，「李姊，你好！」

「我和你王哥要搬走了。你看這一樓道都是我們的破爛東西。」李如意有點不好意思地笑笑，「你走道留點神，別絆住了。」

「李姊你這是要去哪？」

「搬去我媽那，老太太年紀大了，一個人不行。這邊的房子就騰出來，看能不能租出去，掙個仨瓜倆棗的，蒼蠅腿也是肉麼。」李如意說，「哎呀，在這兒住了這麼久，還真挺捨不得。」她笑了一下，「你以後有空多來看看你爸，他一個人挺孤單的。」

吳華鋒點點頭，李如意又說：「吳叔真的是個好人，前一陣子，我聽人說經一路那有人要轉讓一個彩票站，你王哥又在外地跑車，沒法回來，吳叔就陪著我去那看了一下……」她喋喋不休地讓吳華鋒聽得有點不耐煩了，吳華鋒問：「李姊，需要幫忙嗎？」

「不用、不用，有搬家公司的，也沒有多少東西了。」李如意擺擺手，「行了，你快上去。」

「那祝你一切順利！」吳華鋒說。然後上了樓。

10

進了門，看到桌上的蛋糕，吳華鋒才意識到，原來今天是自己的生日。吳建設繫著圍裙，笑咪咪地讓吳華鋒去洗手。（三六）

