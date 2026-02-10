圖／薛慧瑩

現在，腳下的地形相對開闊，攔不住什麼漂流物，還好生物不比剛剛少。我不懂海流，可是生物聚集的地方，似乎有無限的可能。我留心著砂礫，還有岩礁上千瘡百孔的凹洞，那些大半是給海膽侵蝕出來的，蝦蟹、石鱉常常躲在裡頭，一定也有機會發現樂高。我心存希望，但不過分樂觀，經年的尋找讓我很清楚流的意圖總是在預料之外。

流是這個世上最動人的謎團，可能也是所有疑問的解答。課堂上，他們把綠島、蘭嶼、澎金馬等數個島嶼，和本島圈作台灣。但這個時節在本島已經可以觀察到的某些生物，我在這一隻也沒看見。反過來說也是如此，比方此刻沙上約半公分、淡綠色的小螺，我就是第一次碰上。牠與貢寮的泡螺很像，但色彩與尺寸皆不同。我猜這與外海地 形有關，說不定也和水溫有關，更絕對與流脫不了關係。所有的謎題繞一圈，最終要回到流的身上。

距離滿潮尚有一段時間，但浪漸漸包圍上來，每次的吐息皆在疊加涼意。晚飯後混濁的腦袋，被海風吹醒，眼光好像變得比掌中兩千流明的光源還要銳利。水流緩緩牽動藻類擺盪，裡頭的生物時而隱沒、時而浮現，吞吞吐吐。驀地，我察覺水面有一絲不對勁，波光下有一道暗影。稍稍後傾，我眨眨眼，讓腦袋重新建構畫面。再次定睛，我看見剛才海人提到的軟絲，正遊弋於淺層。

軟絲是潮間帶的稀客，夜間發散奇譎螢光，宛如一艘外星母艦，是我數一數二喜歡的生物。應該算好兆頭吧，我喜孜孜觀察了一會，目送牠遠去，自己也來到灣澳的盡頭。

這區出奇熱鬧，承辦夜間探索的商家正率領一眾大學生走過，一雙雙套鞋緊緊聚在一起，警戒著四周。領頭的男生手指向水面，一隻河魨循光游來，而牠的正下方，則是黑漆漆的海參。男生滔滔不絕地講解起來，落在隊伍末端的女生，指了指凹陷處的條狀物，揚聲問：這也是一種海參嗎？大夥湊上前團團圍住，我乘隙瞟一眼，約十五公分，橢圓狀，布滿灰棕雜斑以及不規則的小肉刺。男生說：不是，牠是一種海兔，那個、那個……

「截尾海兔。」我輕輕把話接去。

他面露詫異，嘴上仍流暢地解說：「雖然看起來軟咚咚的，但海參屬於棘皮動物，海兔則是海蛞蝓家族的成員，屬於軟體動物。另外大家熟悉的烏賊、軟絲也是，只是部分外殼已消失或內化。」他稱讚那個女生的觀察力，順勢燃起其他人的興致，一個個低頭垂眼，試圖找到什麼。男生走來我旁邊，「妳也喜歡這些？」我向後退一步，難為情地點頭。

「要不要跟我們一起走？」

「我是來找一批漂流的海廢樂高，你見過嗎？」

男生一愣，聳聳肩，「我跟我師父在這一年多了，從沒見過。」說完，環顧左右，某些客人已經有了新發現，他便朝他們走去。走沒幾步，轉身向遠處的暗影努努嘴，「師父今天也在，他或許知道。」我順著望去，才發現那裡還有一個人。

我的小腿劃開水面，推移出一圈圈漣漪，宛如幫忙探路的偵察兵，將帶回更多線索。但我明白，那只是幻想，因為今天以前，我早就潛伏在各大里海與淨灘社團，追蹤那批樂高多年，卻始終無人拾獲。事實上，我也只聽爸爸講過一次。那是十多年前的暑假，他臨時休假去找朋友，我不知道哪根筋不對，堅持要跟，又哭又鬧逼他帶上我。結果他根本沒去什麼好玩的地方，只是到一個阿姨家拜訪，兩人就帶我去吃麥當勞 。

他們聊得很忘情，我趁機吃光兩包中薯，遠遠超出媽媽平時允許的分量，還偷點了聖代！等他們終於看向我，那表情，就像突然想到什麼不得了的事。吃完麥當勞，我以為接著總該到旁邊的湯姆熊歡樂世界了吧，但爸爸擔心塞車晚歸，推著我走。

回程途中，我們卡在國道上，熱辣辣的陽光毫不留情地穿透擋風玻璃，把剛剛吃的冰淇淋從額上烤出來。收音機一成不變地播報事故消息：「目前車流回堵約五公里，請駕駛人耐心等候……」我在副駕駛座扭來扭去，掙扎著要不要再喝一口汽水，含住一顆冰塊，又擔心等等想上廁所。（二）