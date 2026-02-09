我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

女兒書（六一）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

淡季的好處就是池裡沒有別人，三人各據一角，接近體溫的水很溫柔。

還是吳蒹蒹打破沉默，「那張照片裡的確有一對相愛的人，但不是你想的那兩個……」

曾梓慧和吳蒹蒹同在大鵬上班，合租一間小公寓，同進同出。旁人有沒有多想，她們不在乎。曾梓慧成為資深編輯後常跑大陸，主要是北京、上海和廣州，陪社長或作家一道。那一年夏天，她去了兩個星期，回來後又一直加班，人瘦了，天天喊累，常常吳蒹蒹還在說話，她那邊就睡著了。拖了一段時間，疲勞沒恢復還嚴重便祕，被吳蒹蒹押著去看醫生。檢查出來，懷孕三個月，兩個人都矇了。

「懷孕自己都不知道？」曾芳恬問。

「她那個很亂，有時兩三個月不來，再加上忙，何況沒有機會懷孕啊！」

「到底怎麼回事？」

想來想去，最後曾梓慧說只有一個可能。在北京見了很多人，離開前一天，一群人去後海吃飯喝酒，社長沒酒量、半畝胃不好，她一個打工的只好上。

「你媽的個性就這樣，好強，覺得自己特別厲害。白酒、紅酒混著喝，喝掛了。」

醒來在酒店房間，頭痛欲裂、口乾舌燥，身上沒傷，衣衫凌亂。下面痛，內褲污髒，以為月事來了。問社長和半畝昨晚怎麼回酒店的，他們也說不清，三人都醉了，總歸是被送回來或扛回來的。當天要回台灣，匆匆忙忙打包退房，接送的車已經在外頭等了……

「後來你媽細想，覺得不對勁，可是能怎樣？她不確定發生了什麼、怎麼發生的，所以也沒告訴我。一忙起來，就不了了之了。」

連媽媽都不知道她的爸爸是誰！曾芳恬腦裡一片空白，憤怒迅速填補了空白。（六一）

便祕

上一則

坐三輪車逛後海

延伸閱讀

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控

研究曝打瘦瘦針備孕活產率不如過重孕婦 醫：恐延遲排卵影響孕期掌控
網紅律師呂秋遠逼女同事墮胎、離職 判懷孕歧視賠60萬

網紅律師呂秋遠逼女同事墮胎、離職 判懷孕歧視賠60萬
法庭文件：湯米李瓊斯之女 去世前已懷孕

法庭文件：湯米李瓊斯之女 去世前已懷孕
恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害

恐怖情人送「禮物」她懷孕收玩偶 遭GPS定位殺害

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

字跡如人

2026-02-02 01:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差