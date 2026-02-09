圖／薛慧瑩

緊握背包背帶，確定四下無人，我跨上機車，轉動鑰匙駛離海堤。只要再慢一秒，也許車主就會現身，質問我為什麼動他的車。但運氣好的話，對方或許根本不會發現。離島的觀光 客不拔鑰匙，機車被騎走也只會當作認錯車，誤會一場。而我的高中畢業旅行就剩下這個夜晚，不能再遲疑。老實說，我後悔死了，竟然沒有抵達的當天就這麼做，浪費時間在觀望、揣測，和恐懼。

我選擇一輛藍色機車，上面斗大印著車行電話號碼，嶄新得不知道海風的厲害。引擎一發就動，甩開後方喧鬧的綠島大街。我的目標是西北高地燈塔下的灣澳，循著路牌便能抵達。

1937年，胡佛總統號郵輪 於綠島外海觸礁，當地居民救援了近千名遊客與船員。為表達感謝，美國紅十字會於是捐款興建燈塔。但那座燈塔已在二次世界大戰毀於空襲，眼前這座，是1948年政府重建的。

這些，是白天領隊提到的。我一面聽，一面在學習單上記下。不過比起那時候，此刻的燈塔更具有生命力，憑藉著固執，在黑暗中一次次放出光芒。海面時明時滅，我的瞳孔有些畏澀，拿不定主意縮小還是放大，幸好腳踝蔓延而上的冰涼與濕意，即時把注意力帶回到任務上。

我的任務是尋找樂高。

距離我出生的十二年前，有艘德國貨船在海上遭遇前所未有的巨浪。船身大幅傾斜，載運的六十二個貨櫃因此落入海中。其中一個裝滿四百八十萬塊樂高積木零件的，或許因為撞擊或什麼不可知的理由，被打開了，裡面的樂高悉數漂出。此後，某些岸邊時不時會出現它們的蹤跡。海洋學家柯蒂斯說，洋流是世界上最偉大的地鐵 系統，可以將任何東西帶到任何地方。這些消失的樂高，大概已經隨著海流去到世界各地。

「各地」的意思，就是身在台灣的我也有機會一睹。

一陣窸窣聲從背後響起，接著是兩名男子的交談聲，以及一束束光弧掃過，伴隨步行碰撞出清脆的金屬聲。我沒有抬頭，那八成是打魚的人，或是準備執行夜潛的水肺玩家。不過，他們顯然注意到我了，對話音量陡然降低，本來隨意掃射的光弧也倏地閃避而過。海風模模糊糊吹來一句：「阿智昨晚在這碰到一隻軟絲。」

軟絲嗎？這下除了樂高，還有其他的期待。我彎腰撥開一顆顆相疊的塊石，一隻身形與顏色都像馬鈴薯皮的海扁蟲，一溜煙地朝後方滑去，潛入沙中。除此之外，只見到一些好像是卵粒的白點。我很快把石頭疊了回去，聽說某些卵粒照不得光，如果在探索時翻動了石頭，一定要趕緊把本來那面朝下放回。

說到這個，我一直很好奇，照不得光具體是指多久呢？五分鐘？三分鐘？假如是一秒鐘怎麼辦？我問過學校的生物老師，她露出了為難的表情。

大概是入夜的關係，下午領隊帶大家來的時候，還沒有那麼多蝦子。現在牠們不但紛紛現身，複眼還在手電筒的光源下悄然閃亮，猶如剛誕生的星星。若用防水相機近距離觀察，會發現某些蝦子身體近乎透明，胸口堆積無數晶瑩圓珠，非常像媽媽衣櫥裡放了一陣子的除濕盒。

到了這種距離的時候，蝦子的眼睛就不像星星了，像外婆那個年代才有的迪斯可球。我拍過許多蝦子的照片，用爸爸給我做科展的防水相機。但這次媽媽說畢業旅行不要帶，搞丟就麻煩了。而且，她擔心其他同學會以為我們家很有錢。

沒有相機也好，不想著記錄的話，我就能專心地找樂高。不能記錄的話，也不必考慮取景或是停下來觀察生物行為。我用平常三、四倍的速度，完成該區搜索，背對著燈塔前進。

另一側的岸際，稀稀落落坐著結伴的遊客，有些在欣賞月光海、有些躺著聊天，也有些在暗暗的地方摸來摸去，發出動物般的呢喃。我把帽子下拉，試圖消弭自己的存在，成為他們的背景。

但其中有一對男女的聲音聽來格外熟悉。斜眼瞄去，男生的上衣和班導師今天穿的一模一樣，女生的外套款式，則像隨行的體育老師。我馬上果斷拉開距離，這個時間所有學生都應該待在房間裡排隊洗澡才是。我害怕熱戀中的情侶，他們常是看不見他人的。可是當他們全然沉浸在彼此的某刻，又會猛然對周遭事物漾起過分的興致，彷彿這個世界忽然新奇有趣起來。（一）