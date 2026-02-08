七個池各有特色，有個池旁一棵雞蛋 花，花落了一地，幾朵在水中漂流。她走過去，伸足到池裡，很燙。一看，池邊木牌上寫著攝氏五十度。

吳蒹蒹過來，「先從接近體溫的開始泡。」

她不聽，執意下水。靠在池邊，感到心跳加快。

吳蒹蒹「啊啊」低聲叫著，一步步走進池裡。過了一會兒，抬頭看看天，「平平是日頭，台北的哪會這麼無力？好加在，嘸我這一身肉就要熟囉，嘿嘿！」

肉雖然多，看得出有在運動，戴了浴帽，臉更大了。她可真是笑口常開啊，一路上總是咯咯笑，逗得媽媽花枝亂顫。那還是酷酷會吃人的大野狼嗎？

水雖然燙，適應後卻讓人暈陶陶的。曾芳恬頭往池邊靠，臉上冒汗，一陣倦意襲上。有人拍她，有韻律地拍著她，寶寶睡，快睡，她睡在雲堆裡，軟綿綿……

「芳恬！」吳蒹蒹不知何時來到她身邊，「我覺得你的小說很有意思，論文寫法也很特別，你媽說有像她認識的半畝。」

「狗嘴裡吐象牙了。」

「哎喲，有其母必有其女。」

看見她笑，吳蒹蒹問：「你研究半畝，是不是覺得半畝可能跟你有關係？」

「嗯，」她低頭輕輕撥水，「媽媽不願意談過去。」

「你小的時候，她說了你也不懂。現在，你長大了，」吳蒹蒹說，「她看到論文很驚訝，愧疚、心疼。」

為什麼媽媽不能像吳阿姨這樣說話？「媽媽知道你跟我說這些嗎？當然，你不怕她！」她故作輕鬆。

「我們誰都不怕誰，嘻嘻！」吳蒹蒹笑出兩排整齊的牙。

曾芳恬抬頭直視她，「你一定知道當年的事，可以告訴我嗎？」

「喂！」曾梓慧喊她們，「換個池啦！」

她們換到四十度池，這個池砌了堵石壁，一股細水涓涓流下。（六○）