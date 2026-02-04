老師，您不可以這樣（八）

靜馨微笑回答：「我是來自遙遠東方的Jing，是祥和、寧靜的意思。」

拉斯洛開心地說：「再好也沒有了，Jing。我們現在去哪裡？」

一直站著說話，在旁邊走來走去準備晚宴餐桌的工作人員不以為忤，鋼琴師同愛樂者聊個沒完是尋常事。

「我開車，就在樓下車庫裡。您的車在哪裡？麗池給您一個車位嗎？」拉斯洛很紳士地挽起靜馨的手臂時，她這樣問。

在電梯裡，拉斯洛回答說：「我騎摩托車，就在進入車庫的大門邊。」

於是，拉斯洛將點心盒交給靜馨，請她坐在摩托車的後座上，穩穩地推車前行。靠著靜馨的指點，找到了她的黑色「林肯」，然後在前面騎車引路，帶著「林肯」前往他下榻的寓所。他們停在一家披薩店的門口，拉斯洛指點著閣樓：「不彈琴的時候，我在店裡幫忙。他們善待我，讓我住在閣樓上，很乾淨的，您放心。」

看著店裡忙碌的情形，靜馨沒有下車，也沒有關閉引擎，只是搖下車窗，微笑著說：「人家都在忙，我們穿堂過室，上樓聊天，不好意思，改天吧。今天您跟我回家。您把摩托車留在這裡，等一會兒，我送您回來。」

拉斯洛點點頭，鎖了摩托車，小心地跨進敞開的車門，把點心盒放在膝蓋上，關上車門，繫上安全帶，環視周圍，讚美道：「好漂亮的車……」車子無聲地滑開，十分鐘之後，停在家門前，靜馨按鍵，車庫門升起。車子停穩之後，拉斯洛看著井井有條的車庫，不禁讚美：「從來沒見過這麼整齊的車庫……」

拉斯洛也發現，車庫裡還有一輛灰色的小型「尼桑」。（八）