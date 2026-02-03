我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

去問愛麗絲（二八）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

那上面的專業術語吳華鋒一時間看不明白，但應該是挺嚴重的病。

「你的女兒？誰，是你的女兒？」吳華鋒突然反應過來，他指的應該是吳曉燕，「你，你胡說！你有什麼證據？」

「我們做過親子鑑定。」卓正仁說，「十幾年前，我一出獄，就想要找到她，可又怕打擾到她的生活。後來，我四處打工，攢了一點錢，還是沒忍住，又去找她。怎麼說呢，也是父女連心吧，一開始，不管我說什麼，她都不信。但後來，她自己也去做了一些調查，對於我的話，也漸漸信了。這個時候我才告訴她說，其實，吳建設不是你的父親，我才是。當初愛麗絲一出事，就有人在看守所裡給我帶話，說你要想讓孩子平平安安的，就乖乖聽話認罪，也省得別人給你上強度，磋磨你。我那個時候才知道，吳建設有個遠方堂叔在公安系統裡工作。」

「你這話啥意思？你是想說你沒殺人，人是別人殺的，然後你是被栽贓陷害的？你當公檢法都是鬧著玩兒的？」吳華鋒冷笑著說。

「我知道你不信，我也不奢求你信。在監獄的那些年裡，我也在想到底是怎麼回事，怎麼她的血就能出現在我家裡，怎麼我的藏刀就成了殺人工具？後來，我才想明白。」

「什麼意思？」

「她出事的半年以前，有一次，我發現放在我宿舍門口青磚下的一個備用鑰匙不見了。第二天我再看，那鑰匙又出現了。當時我沒當回事，想著是不是她頭一天用完，忘了放回來，後來想起來了，就又放回來了。」（二八）

親子

上一則

最「台灣感性」的書展 台北國際書展3日開幕 遊覽車、檳榔攤開進展場

下一則

文革一類的浮沉(下)

延伸閱讀

去問愛麗絲（一三）

去問愛麗絲（一三）
去問愛麗絲（一二）

去問愛麗絲（一二）
去問愛麗絲（一一）

去問愛麗絲（一一）
去問愛麗絲（一○）

去問愛麗絲（一○）

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16
達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00

愛情風險備註

2026-01-28 01:00

追憶摯友邵華強(上)

2026-01-29 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走