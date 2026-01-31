我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

老師，您不可以這樣（四）

韓秀
聽新聞
test
0:00 /0:00

他們家是貴族後裔，父親是法官，母親的重責大任則是相夫教子，丹尼爾是他們唯一的孩子。看到我，他母親竟然一臉喜容地告訴我：「那家旅館的餐點實在不怎麼樣，我們很高興，丹尼爾把你帶回家。今天晚上，我們吃摩洛哥羊肉，希望你喜歡。」

我也注意到，廚房櫃櫥頂上整整一大排的食譜書，讓我想到您廚房裡的食譜書，許多種文字的食譜書。那天晚上我在樓上的客房休息，高窗外是一條美麗的街道，對面，竟然就是那家旅館，我明天應該報到，準備鏖戰的那家旅館……

親愛的老師，您是智者，我不說您也知道，報了名，知道了賽程，我同丹尼爾就逛街去了，連續兩天，根本沒有看棋譜。直到自己必須進場參戰了，這才匆匆趕到，引發眾人曖昧的微笑……

但是，如有神助，我一坐定，馬上進入戰況，過關斬將。直到，直到最後一次坐下來，才知道，我已經進入決賽，對手是丹尼爾。我們好像素不相識的兩個路人開始了廝殺。很快，我摸清了丹尼爾的路數，穩紮穩打。結果您一定猜到了，我贏了，我戰勝了英國棋壇的小霸王！然後我看到了丹尼爾臉上那個燦爛的笑容，他伸出手：「精彩的棋局，恭喜你，莉薩。」在掌聲與歡呼聲中，我們領了獎，吃了告別宴，並肩走回了他的家。

親愛的老師，您能想像我忐忑不安的心情。住在人家家裡，打垮了人家，真是不好意思。（四）

食譜

上一則

藍文賢退休迷上火車 3年組裝小白變達人

延伸閱讀

從數百萌犬到美國250歲生日 紐約市今年8場重頭戲

從數百萌犬到美國250歲生日 紐約市今年8場重頭戲
新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局
昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助

昔童星蔡斯淪遊民才安置 數小時就爆毀壞旅館拒援助
周柯宇「狙擊蝴蝶」與陳妍希姐弟戀 晉身新生代男神

周柯宇「狙擊蝴蝶」與陳妍希姐弟戀 晉身新生代男神

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16

老公不見了

2026-01-25 01:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

愛情風險備註

2026-01-28 01:00

追憶摯友邵華強(上)

2026-01-29 01:00

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫