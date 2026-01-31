老師，您不可以這樣（四）

他們家是貴族後裔，父親是法官，母親的重責大任則是相夫教子，丹尼爾是他們唯一的孩子。看到我，他母親竟然一臉喜容地告訴我：「那家旅館的餐點實在不怎麼樣，我們很高興，丹尼爾把你帶回家。今天晚上，我們吃摩洛哥羊肉，希望你喜歡。」

我也注意到，廚房櫃櫥頂上整整一大排的食譜 書，讓我想到您廚房裡的食譜書，許多種文字的食譜書。那天晚上我在樓上的客房休息，高窗外是一條美麗的街道，對面，竟然就是那家旅館，我明天應該報到，準備鏖戰的那家旅館……

親愛的老師，您是智者，我不說您也知道，報了名，知道了賽程，我同丹尼爾就逛街去了，連續兩天，根本沒有看棋譜。直到自己必須進場參戰了，這才匆匆趕到，引發眾人曖昧的微笑……

但是，如有神助，我一坐定，馬上進入戰況，過關斬將。直到，直到最後一次坐下來，才知道，我已經進入決賽，對手是丹尼爾。我們好像素不相識的兩個路人開始了廝殺。很快，我摸清了丹尼爾的路數，穩紮穩打。結果您一定猜到了，我贏了，我戰勝了英國棋壇的小霸王！然後我看到了丹尼爾臉上那個燦爛的笑容，他伸出手：「精彩的棋局，恭喜你，莉薩。」在掌聲與歡呼聲中，我們領了獎，吃了告別宴，並肩走回了他的家。

親愛的老師，您能想像我忐忑不安的心情。住在人家家裡，打垮了人家，真是不好意思。（四）