我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

中文課（八）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

不遠處，海天正在飛快答題；凱美亞由於連續工作的疲憊，頭一點一點的，卻又猛地驚醒，狠狠掐了一下自己的大腿，繼續在答題紙上填塗。

我看著亞歷山大。大顆、大顆的汗水順著他的鬢角滴在試卷上，模糊了一個字跡。

那一刻，我沒有敲他的課桌。

我轉過身，假裝去看窗外瘋狂的雨景。我突然意識到，亞歷山大口中的「忠誠」，在生存這份最原始、最沉重的試卷面前，是多麼脆弱。如果他掛了這門課，他可能會失去助學金，失去維持那個拼湊家庭最後一根細弱的支柱。

在這個暴雨連綿的黃昏，誰又比誰更高尚呢？

9 最後一課

最後一堂中文課，我帶了一些用紅紙封好的小紅包。裡面沒有美金，而是我親手寫的一句中文鼓勵，還有一隻用來緩解壓力的小橡皮動物。

學生們像孩子一樣圍攏過來，紅布袋裡的彩色小動物讓他們露出了久違的笑容。亞歷山大挑中了一隻粉色的小兔子。他把它放在寬厚且布滿老繭的手心裡，看了很久、很久。他原本緊繃的肩膀慢慢鬆弛了下來，對我說：「老師，我真的非常需要這個。家裡那兩個小傢伙會喜歡的。」

海天走過來跟我道別。

「老師！」他對我用力揮揮手，笑容依舊燦爛，「我去系主任推薦的那家餐館實習了！下學期見！」我點點頭。他下學期要跟我做「獨立學習」(independent study)，研究中餐史。我相信像他這樣的人，能在廢墟裡長成大樹。

大家都散去後，亞歷山大特意留到了最後。

「紅包裡寫的是什麼？」他晃了晃那個紅包。

我走過去，指著那行字教他讀：「如人飲水，冷暖自知。」（八）

上一則

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

下一則

追憶摯友邵華強(上)

延伸閱讀

NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝
傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦

傳德推格陵蘭北約聯合特派團 英擬部署部隊和機艦
NBA／亞歷山大評雷霆「總統山」好謙虛 沒選自己 挑4球星入列

NBA／亞歷山大評雷霆「總統山」好謙虛 沒選自己 挑4球星入列
NBA／坦承遭到馬刺壓制 亞歷山大：我們該回家照照鏡子

NBA／坦承遭到馬刺壓制 亞歷山大：我們該回家照照鏡子

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16
文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45

老公不見了

2026-01-25 01:00

你需要一個包包

2026-01-23 01:00
（圖／123RF）

玳瑁貓

2026-01-22 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦