「既然我們提到了『報酬』。亞歷山大，請你用中文告訴大家，你的工作辛苦嗎？」

亞歷山大愣了愣，他看了看凱美亞汗濕的臉，又看了看海蒂平靜的背影。他收起了一貫的冷硬，用那蹩腳的中文一字一頓地回答：

「工作……不辛苦。生活……辛苦。」

全班陷入了沉默。窗外的雨下得更大了，密集的雨點敲打著玻璃，像是一場無聲的鼓點，伴隨著我們繼續在那些方塊字裡，尋找著各自生活的出口。

9 期末考試

期末考那天，北加州 下了一場罕見的雷陣雨。雨水狂暴地拍打著B棟教學樓的玻璃，發出令人心驚肉跳的聲響。

大家都安靜地開始做題。教室內只有筆尖劃過紙張的沙沙聲。

喬希站起來，示意要去洗手間。我點頭。他沒有立即走，而是走到講台前，把他的手機放在了我的講桌上，同時對我點點頭示意。

我不禁有些觸動。在社區大學的考場上，這種自覺幾乎是一種聖徒般的舉動。喬希那副略顯呆滯的模樣，在那個瞬間，彷彿被某種神聖的光彩點亮了。

考試進行到一半，我起身巡視，踱步到後排。亞歷山大把衛衣的帽子壓得很低，整個人縮在陰影裡。

我走過他的身邊，餘光不經意地掠過他的胯間。

他在作弊。

他的手機藏在大腿縫隙裡，屏幕亮著，是一個翻譯軟件的介面。他那雙殺過人、搬過重物、握過鋼槍的粗壯手指，正顫抖著在屏幕上輸入「老師」的拼音，試圖確認題目裡的具體含義。

我停下了腳步，站在他身後三步遠的地方。

我想起他在課堂上慷慨激昂談論「忠誠」時的樣子，想起他對手臂上刺青的迷戀，想起他看薇薇安時那種高高在上的輕蔑。（七）