去問愛麗絲（一七）

桑文鶴
到了小區門口，他笑嘻嘻地跟值班的保安打招呼。他幾乎從不來姊姊家，保安也都不認識他。吳華鋒沒話找話地跟保安好一通閒聊，說得高興了，還往人家手裡塞了一包菸。保安也不傻，知道無功不受祿，開門見山地問他是不是有事。

吳華鋒故作不好意思地沉默了一陣，然後才吞吞吐吐地說，自己對象在外面好像有了人，他跟了好幾天，發現那男的好像就住這小區，「就跟你搭話的那個男的。大概一米七五，長臉、平頭，穿個藍外套的那個，我看著有點像。那人是不是住這兒啊？」

保安抬起眼回想了一下，然後笑了，「肯定不是那人，你一定是弄錯了。」

「為啥不可能？」吳華鋒故意口氣誇張地說。

保安大哥哈哈地笑了，「看你這樣，你對象肯定也不差。那人又老又沒錢，你對象圖他啥？」

「你乍知道他沒錢？」

「看穿戴還看不出來啊？而且，那人也不住這兒。」

「他不住這？那怎麼聽你的口氣，感覺你和他還挺熟？」

「他有親戚住這，時不時就過來吃頓飯。」保安大哥八卦地說，「不過那人脾氣挺好的，看起來挺老實的，應該也幹不出勾搭別人老婆的事。」保安大哥笑著拍了拍吳華鋒的肩膀，「肯定不是他。」

吳華鋒跟著保安大哥一起笑了笑，又閒扯了兩句，然後走了。

回到家，手機上多了一條信息，是以前公司的部門經理發過來的，說自己堂哥的公司正在招人，覺得他挺合適，問他有沒有興趣，他可以幫忙介紹。這讓吳華鋒一下子來了精神。工作的事情一直沒著落，最近的幾個面試也不算順利，他心裡已經開始發慌。（一七）

愛書說

