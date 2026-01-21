我的頻道

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

去問愛麗絲（一五）

桑文鶴
飯已經吃得差不多了，他又招手，叫來服務員，加了一個湯。他想多留一會，好好看看那個男人。他在心裡想，可能嗎？這世界上會有這麼巧的事嗎？

分神間，那個老男人突然朝他的方向看了過來。四目相對的那一剎那，吳華鋒就在心裡認定了這人絕對有問題。倒不是他和視頻裡看起來更像，而是那男人凝固在臉上的表情。

那是一種無法掩飾的，恐懼的、作賊心虛的表情。

不管那人是誰，他都一定知道我是誰。吳華鋒想，並且，那人害怕我。可如果他沒有做任何對不起我的事，幹麼要害怕我。

吳華鋒皺著眉頭，緊緊地迎著那道目光。果然還是對面的男人先敗下陣。那人慌亂地收回目光，心虛的表情藏無可藏。

一定有問題，吳華鋒想。果不其然，那人突然站了起來，急匆匆地離開了餐館。

吳華鋒也趕緊跟著站起來想追出去，可卻被一旁的服務員叫住，讓他掃碼付錢。等到吳華鋒追出門，已經看不到那個老男人的影子了。

再碰見那個男人，已經又過去了半個月。期間路敏麗給吳華鋒打了兩次電話，可巧的是，兩次都碰巧是他面試的時間，手機靜音，所以沒接上。等到他再打過去，對方就不接了。只是給他發過來一條短信，說她這幾天回了老家給父親掃墓，可能要在這邊待一陣子，也要好好想想未來。等到想好了，再和他聯繫。

路敏麗離家出走的事，還有自己失業的事，吳華鋒還是沒瞞得過老爹。這麼久沒見到兒媳婦，吳建設也早就猜出了一個大概。他拍著兒子的肩膀安慰了幾句，又給兒子轉了一萬塊錢用做過渡。

吳華鋒臨走的時候，吳建設交代他，讓他繞一下，去一趟吳曉燕那兒。（一五）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老
2026-01-19 18:45

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45
（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00
圖／123RF

夢見故去的人（二）

2026-01-14 01:00
2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失
2026-01-13 17:26

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26

