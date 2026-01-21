小艾聽了，忍不住笑，說真是齊全。你奶奶什麼都不用準備，直接拿了護照 就能飛了。到了那邊，有信用卡，使勁刷，當個富婆。

小張又問小艾什麼時候燒，小艾掐指算一算，說：你明天燒吧！明天是你奶奶的頭七。你們那邊燒，我們這邊也燒。

小艾又問小張在哪兒，小張說在外面，車裡面，等米娜下樓。米娜的父母聽說他被亞伯達錄取了，特別高興，晚上要慶祝一下。他和米娜商量，不想出門，決定買些東西，請他父母過來燒烤。小艾說你跟他們在一起，要多請他們。小張說我是請他們的，但是有的時候，我一轉身他們就把帳付了，他們家對喜歡的人還是挺慷慨的。當然有的時候，我也是他們一轉身，就把帳付了。小艾說好。

小艾又問小張：你喜歡亞伯達嗎？小張說喜歡，這是我的第二選擇。那裡新建了一個很大的醫療中心，去小地方沒什麼意思，也學不到什麼新知識。小艾說只要你喜歡就好。那米娜你們可以經常來往嗎？小張說飛機一小時，開車十二小時。離蒙特婁也近，也是一個多小時的飛機。

小艾說，也許上帝給你安排的就是這個，為了你跟米娜近。小張那邊頓一頓，說也許是吧。小艾說那挺好的，事業、生活都照顧了。

這時候米娜下樓了，進了車子，對小艾說Hello，小艾說謝謝你父母為小張慶祝。米娜說真是太好了，我們今天晚上要開香檳。小艾說亞伯達離你近，米娜說是，這一年我可以去很多次，而且那裡還有小張的朋友。小艾說是嗎？小張接過來說，我上屆的同學有在那裡工作的。

米娜說：我也有朋友在那裡，還有個表兄，所以每件事情都很好。小艾就跟他們告別，祝他們晚上玩得好。（九）