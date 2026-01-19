我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灌沸水通水管損失慘 別信這些網路瘋傳的清潔妙招

雞肉+青菜+玉米餅…農業部長稱「3元可搞定」 WSJ實測結果出爐

去問愛麗絲（一三）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

「電話、微信都拉黑了，聯繫不上。」

「我打電話她也不接。」黃警官說，「估計看是不認識的號碼，所以不願意接，怕是詐騙電話。」

「那誰都聯繫不上她，她會不會出事了？」

「昨天手機還有消費記錄呢。」黃警官說，「在經一路後面的一個小超市裡，買了點吃的。」

「確定是她本人？有監控嗎？」

「那一片監控覆蓋不完全，超市裡也沒攝像頭。不過我問過超市老闆，那個時段是誰來買的東西，老闆說一男一女，男的比女的年紀大很多。我想，有可能就是路敏麗和監控裡的這個男人。」黃警官說，「所以，人應該沒事。」

「那現在，怎麼辦？」

「要不然再等等，過幾天氣消了，說不定就又把你給加回來了。或者你再找找她的朋友，讓從中幫忙勸勸。兩口子過日子難免磕磕絆絆，該低頭的時候還是低個頭。爺兒們嘛，沒必要和女生置氣。」黃警官勸他，「我這邊呢，也繼續幫你聯繫著，一有消息我就通知你。」

黃警官站起來，拍了拍吳華鋒的肩膀，「如果兩人實在過不下去了，也好聚好散，有話都好好說。」

吳華鋒點點頭，說了謝謝，離開了派出所。

6

視頻裡的那個男人是誰，吳華鋒毫無頭緒。唯一能肯定的，只是那人不是路敏麗原先公司的老總成順安。成順安的確比路敏麗大不少，但怎麼著也沒有到看起來像個老頭子的地步。

況且，視頻裡那個老頭的穿戴普通到都有些寒酸了，單憑這點，也絕無可能是成總。可這樣的人，路敏麗是在什麼時候、什麼情況下認識的？（一三）

微信 詐騙

上一則

台中幼兒園園長林金連拒市地重畫 纏訟16年「護家園」

延伸閱讀

鞏固在全球數位貨幣探索領先地位 數位人民幣能計利息了

鞏固在全球數位貨幣探索領先地位 數位人民幣能計利息了
退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權

退休師提訴：金山車牌辨識器非法監控 侵犯隱私權
300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私

300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私
微信曝內線交易「能買特斯拉」 印州華裔夫婦被捕

微信曝內線交易「能買特斯拉」 印州華裔夫婦被捕

熱門新聞

（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00

輪椅六十天

2026-01-13 01:00
圖／123RF

夢見故去的人（二）

2026-01-14 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26

超人氣

更多 >
洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親

洛杉磯園丁在美60年 現自行遣返 留下97歲母親
馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批
郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房

郵輪達人傳授預訂技巧 有機會獲更佳艙房
香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲

香港著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍逝世 享壽77歲
紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE