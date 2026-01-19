「電話、微信 都拉黑了，聯繫不上。」

「我打電話她也不接。」黃警官說，「估計看是不認識的號碼，所以不願意接，怕是詐騙 電話。」

「那誰都聯繫不上她，她會不會出事了？」

「昨天手機還有消費記錄呢。」黃警官說，「在經一路後面的一個小超市裡，買了點吃的。」

「確定是她本人？有監控嗎？」

「那一片監控覆蓋不完全，超市裡也沒攝像頭。不過我問過超市老闆，那個時段是誰來買的東西，老闆說一男一女，男的比女的年紀大很多。我想，有可能就是路敏麗和監控裡的這個男人。」黃警官說，「所以，人應該沒事。」

「那現在，怎麼辦？」

「要不然再等等，過幾天氣消了，說不定就又把你給加回來了。或者你再找找她的朋友，讓從中幫忙勸勸。兩口子過日子難免磕磕絆絆，該低頭的時候還是低個頭。爺兒們嘛，沒必要和女生置氣。」黃警官勸他，「我這邊呢，也繼續幫你聯繫著，一有消息我就通知你。」

黃警官站起來，拍了拍吳華鋒的肩膀，「如果兩人實在過不下去了，也好聚好散，有話都好好說。」

吳華鋒點點頭，說了謝謝，離開了派出所。

6

視頻裡的那個男人是誰，吳華鋒毫無頭緒。唯一能肯定的，只是那人不是路敏麗原先公司的老總成順安。成順安的確比路敏麗大不少，但怎麼著也沒有到看起來像個老頭子的地步。

況且，視頻裡那個老頭的穿戴普通到都有些寒酸了，單憑這點，也絕無可能是成總。可這樣的人，路敏麗是在什麼時候、什麼情況下認識的？（一三）