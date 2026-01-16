「是啊。」姊姊故意用雲淡風輕的口氣說：「爸說她沒的前幾天剛去燙了頭，那天還穿了一條藍色的連衣裙。結果被那卡車司機禍害成那個樣子。」她嘆了口氣，「那混蛋喝了酒。真該抵命。」

吳華鋒沒有再說什麼，默默地點點頭。在姊姊心裡，她的媽媽死於一場因為酒駕 造成的交通事故。這已經是足夠慘的悲劇。雖然真相比這要可怕得多，可姊姊沒有必要知道。

5

兩天休假結束，吳華峰一到公司就迎來了重重的一擊。整個部門被裁。經理愁眉苦臉地解釋，說生意越來越難做，為了公司能夠活下去，不得不丟卒保車。這是總公司的決定。

有同事當場發火砸了電腦。吳華鋒腦袋嗡嗡的，一時間還沒分析出對策，只是木然地去人事部辦手續。吳華鋒在公司裡的表現一直不錯，主管送他出門的時候一再道歉，也一再保證，說如果在求職的過程中需要人寫推薦信什麼的，一定不要客氣。

吳華鋒回家，破天荒地喝了很多酒，他已經很久都沒喝過酒了。老爹腸胃不好，很多年前就戒了酒。吳華鋒到了能喝酒的年紀後，老爹也總是勸他，讓他最好別沾那東西。吳華鋒有過幾個酒友，可自從和路敏麗結婚後，也都跟他們斷了聯繫。

現在，他一個人坐在空蕩蕩的家裡，幾杯酒下肚，他拿起手機翻看自己以前給路敏麗拍的照片，看著、看著就落了淚。照片裡的路敏麗笑得那樣燦爛。那個時候，他們那麼相愛，怎麼就到了今天這種地步？

難受勁一股接著一股地湧了上來，他又想起姊姊，想起自己和路敏麗聊起過姊姊。他說姊姊是那麼好的人，可自從自己記事以來，就總覺得姊姊的身上，有著某種悲劇女主才有的氣質。追根溯源，也許是姊姊生母的早亡讓她的身上，有了難以抹去的陰影。（一○）