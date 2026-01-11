吳華鋒尷尬地笑了一下，「吃菜，菜快涼了。」

吳曉燕沉默著拿起筷子，在自己的碗裡撥拉了幾下，還是沒忍住：「小鋒，你說實話，是不是他讓你來問我的？」

吳華鋒明白姊姊話裡的這個「他」，指的就是吳建設。

吳華鋒抬起頭，姊姊的眼神讓他無從閃躲。他什麼都不用說，答案顯而易見。

「我就說嘛，你什麼時候那麼關心我了。」姊姊自嘲地冷笑了一下，「你告訴他，把個人的生活過好比什麼都強，不要老是去操別人的心，說不定還能延年益壽呢。」

姊姊有些陰陽怪氣的口氣，讓吳華鋒有點不高興了。他放下筷子，「爸也是關心你，你幹麼這麼說他？」他問：「姊，我就是不明白，爸到底是怎麼得罪你了。你怎麼就這麼恨他？」

「我跟他……有很多事情你都不知道……」吳曉燕說。

「那你告訴我，跟我說呀！」

姊姊猶豫了一下，開了口：「小鋒，有你之前，我和他的生活，你知道多少？」

「什麼意思？」

「就是，關於我親媽的事，你知道多少？」

吳華鋒完全沒有想到，姊姊會突然提起這個，他搖了搖頭，「我不知道。」

「所以，小鋒，你什麼都不知道，也沒有必要知道。我和他之間的矛盾，跟我親媽的事有關，與你無關。我覺得也沒有必要向你說。畢竟，咱們不是一個媽生的。小鋒，你也別覺得我無情無義。你關心我，我是感激的。現在你也成家了，你不要浪費精力來管我，你就好好關注自己的生活就好了。」她嘆了一口氣，口氣軟了下來，「我知道你和小麗鬧矛盾了。你倆和好了沒？」

「什麼鬧矛盾？」吳華鋒掩飾地笑了笑，還是忍不住問：「你怎麼知道？」

「我前一陣子見過她。」（五）