「你說的是一種藝術上的啟發和共振吧。」她想了想，「寫作上要借鑑，我寧可借鑑生活，不想借鑑別人的作品。」

「理想上是這樣啦，但是人總有想不出新點子的時候。」

「半畝傳記，這一段要寫進去嗎？」

「寫啊，為什麼不寫。他抄襲還是借鑑都是成名以後，創作力開始枯竭了，你看有多少小說家能寫到七十？五、六十就差不多了。小說是無中生有，創造要能量，很大的能量。年老體衰能量低，虛構的寫不出來，只好寫非虛構。他已經很厲害了，寫到六、七十。你趁年輕，多看、多寫，聽我的沒錯。」

曾芳恬把沒沾唇的第二杯啤酒推到他面前，「受教了，請喝。」

夜深，天上一輪攝魂圓月，清輝普灑，樓越高，影子越長。風一吹，酒意越發上頭。兩人本想往捷運站去，走了幾步，實在不行。左向攔車，「先送你回去。」

車到曾芳恬租的公寓樓下，左向說啤酒喝多了，要借廁所。五層樓的老公寓沒電梯，左向腳步不穩，抓著積灰的鐵扶手，慢慢走上去。

進門開燈，是一個簡單的套房，隔成上下兩層，小梯上去，擺了床和衣櫥。下層有浴廁小廚房，窗邊一個不顯髒的單人黑沙發，小書桌、五斗櫃，別無長物。

左向脫了鞋，先往廁所去。曾芳恬換上拖鞋，在廚房洗碗池洗了手，用水拍拍發燙的臉。脫下她的小紅帽外套，伸手到衣服下解開胸罩，兩邊袖子抽出帶子，從衣下取出。她照照鏡子，把身上的黑色粗線毛衣拉拉平。

左向出來後，似乎酒意略消，拉開風衣，往沙發上一坐。曾芳恬把書桌前的椅子轉向對著他，坐下。（二七）