「噓，這可是商業機密哦。」徐卉誇張地聳肩，沒有理睬米亞的問題。

米亞不好意思再問下去，目光在那些盒子中移來移去。顏色、形狀都不太一樣，居然有亮粉、鈷藍、水綠這些罕見的色彩，柱狀居多，也有幾個圓柱狀。為了工作，他可真是費盡心思啊，米亞想。

「你在這裡休息一會兒。等我忙好了，我們一起回去。」徐卉拍了拍她的肩膀，往自己的工位走去。

那天，米亞無數次想要起身，從這個雜亂的空間走出去，就當從沒來過這裡。沒有人會發現的。徐卉一直在打電話，即使面對牆壁或文件夾，她也輕聲細語，面帶微笑。其他人也在各自忙碌，傳真機和複

印機響個不停。一種強烈的好奇心驅使米亞留下。她想知道接下來會發生什麼，趙波會不會忽然出現在眼前，見到她，他又會是何種反應？

此刻，她最想看見的人，仍然是他。

那天晚上，徐卉忙完工作，已是晚上七點多，看到米亞仍坐在趙波的工位上，似乎吃了一驚。「哦，不好意思啊，我忙得頭暈目眩，差點把你忘了。」

兩人在公司附近找了家小吃店。

「沒想到你也喜歡吃薑汁麵啊？」見米亞毫不猶豫地點了這個，徐卉有些詫異。

「沒吃過，今天第一次吃。」米亞沒說，這是趙波從小到大百吃不厭的，她也想嘗嘗。麵條上來時，米亞才知道是辣的，又辣又甜，味道很怪。而徐卉什麼也沒點，只要了一杯水。

「徐卉姊，你怎麼不吃東西？」

徐卉勉強笑了笑，「你吃你的。我沒胃口，不想吃。」

米亞將碗裡的麵條吸得刺溜響。淡黃的麵色與湯色，辣味像一團火焰，在她身體血管內橫衝直撞。不久，她的皮膚出汗了，渾身也熱乎乎的。徐卉微笑地看著她，好像有什麼話要跟她講。米亞想，她為什麼收留自己？或許，只是出於好心。也有可能，趙波跟她說過什麼，他們的通信那麼頻繁，總會有些蛛絲馬跡留下。

出租房就在附近。一個老舊的小區，樓道裡的燈是壞的，欄杆鏽跡斑斑。米亞縮著身體、懸著手，生怕觸碰到什麼異物。室內卻別有洞天，發亮的地板，泛著暖紅色的光。客廳近乎極簡風，除了一張矮腿沙發、一把靠背椅、一個圓几，幾乎沒別的家具。

進屋後，徐卉將客廳各個角落的燈一一打開。米亞這才驚奇地發現，除了吊燈和落地燈，這屋裡居然藏有大大小小七、八盞燈，有暖光和冷光，有些暗若螢火，有些紅紅綠綠曖昧不清。這一盞盞小燈，瞬間將客廳裝扮成一個別樣的世界，米亞看著呆了呆。她學校的宿舍裡只有一盞大燈，白亮的光，讓世界一覽無遺。

站在這燈影幢幢的空間裡，米亞分明有些恍惚。好像，每個摺疊的空間裡，都可能藏著祕密。她再次想起趙波，一個念頭忽然從腦海中跳出來，他是不是也來過這裡？他和徐卉到底什麼關係？徐卉為什麼讓她住到這裡？

那次見面，趙波在學校附近的賓館開了房間，只住了一晚，便回去了。整個白天，兩人形影不離，沿著護城河行走，將沿途的書店、商場和公園都逛了個遍。中午，他們坐在戶外草坪上，吃了飯團。他給她拍了照，但兩人沒有合影。

夜深了，她該回去了。學校有規定，沒有正當理由，不能在外留宿。趙波送她到校門口，往她手裡塞了一盒糖果。那是一些彩色的、圓形的水果糖，她最喜歡青蘋果和甜橙的味。

趙波走後，米亞躺在被窩裡想起哥哥，他和趙波同一年出生，但不同月分。趙波並不知道她有哥哥，儘管他們在信裡無話不談，但從沒有談起過哥哥。

不久前，哥哥出事了，被關進監牢裡。母親打來電話時，米亞剛從自習室回來。母親吞吞吐吐地說完此事，她心裡儘管震驚不已，卻沒有多問。沒有時間了，同學已三三兩兩地回來，宿舍裡站滿人。母親哀戚的語氣還在耳邊迴蕩，似乎還有話要說，但米亞果斷結束了通話。她確信她們什麼也沒聽見。她是安全的，不會因為這些事情被人恥笑。

或許，她應該把這件事告訴趙波。這念頭在來言城的路上，變得格外強烈。她覺得只有說出此事，他們才有希望走下去。至少，她應該試試。

趙波到底去了哪裡？明天能不能見到他？米亞環顧四周，好像第一次意識到這個問題的迫切性。她往嘴裡塞了一顆水果糖，這次是薄荷味，就像被塞進一整個涼爽的夏天。

「你要不要來點？」徐卉拎著一只酒瓶子，從房間裡晃蕩著走出來。

「不，我不會喝酒……」米亞後退著，連連擺手。

「酒是個好東西呢。」徐卉拿出兩只酒杯，一只近乎滿杯，另一只倒了一半不到一點。

「我真的不會喝。」她還是擺手，絲毫沒有退讓的意思。（三）