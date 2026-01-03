李總要是覺得不合適，我理解。

李總說來都來了，再說也不放心讓你一個人在江裡游泳。

兩人往江邊走，陸曉雯想自己老公、孩子的提過好幾次，還沒有問過他。李總，你結婚了嗎？有孩子嗎？

李總說結過婚，沒有孩子。

陸曉雯點點頭，說我猜得到，婚姻拴不住你們這類人，鑽石王老五。

李總也不生氣，說沒那麼多狗血，我老婆和我兩家算是世交，我們都在北京發展。兩邊家長一說，我們見了幾次面，挺滿意的，就結婚了。我爸媽特喜歡她。後來我老婆就提出離婚，全家都覺得挺突然的。

陸曉雯說外頭有人？

李總說沒有，當時我也奇怪，以為她移情別戀。她說就是沒什麼意思，這樣過下去兩人都耽誤。趁著沒孩子，離婚吧。當時我還不明白，過得挺好的，怎麼說離就離了。現在想想，她說得也對，愛嗎，沒有就是沒有，騙不了人。

陸曉雯說對不起啊，勾起你傷心事。那你還愛她嗎？

李總說我其實挺想她的，離婚好幾年沒找，也有這個原因，老是拿別人跟她比。她能幹、體貼，我一次打羽毛球，腳傷了，家裡什麼事都做不了。她照顧我，照顧得很好，特別是對老人很盡心。我想她也是太累了，當個妻子，沒有比她更好的。可對她不公平，生活裡全是責任，沒有愛情。

陸曉雯說，你這是曾經滄海難為水了。

李總說她搬出去後，我收拾她留下的東西，當初給她買的衣服，她都沒帶走。我喜歡藍色，顯得人有氣質，給我妻子買過不少藍色的衣服。還覺得自己挺有品味，想起來，我妻子說過她不喜歡藍色，像制服。（一二）