陸曉雯感動，說明天咱們一家三口去看電影吧，好久沒看電影了。老公說你想起一齣是一齣，不早說，明天邀了人打牌，要不下周末。

陸曉雯掃興，說就這周有空，下周開始送孩子上舞蹈課，又忙起來。說起下周，陸曉雯望向窗外的無數燈火，想起和李總的約定，自己例假今天就該結束，只盼望周三不要颳風、不要下雨。

4

周三是個好天氣，陸曉雯趕到信用社門口，李總果然在門口等。陸曉雯真心感動，看時間十點四十，忙對李總說，抱歉，讓你久等。李總說我沒到多久。陸曉雯笑，說不好意思，自己的事把你拉進來，李總也不問問我，到底什麼事情？

陸曉雯穿的是一件紮染的直筒裙，長袖，身形罩得嚴實。帽簷壓得低，遮住半張臉，手裡提著個鼓鼓囊囊的黑包。李總說你提個這麼大的黑包，站在這兒，難不成銀行？

搶陸曉雯白他一眼，忍不住笑，打胡亂說，沒得個正經。陸曉雯抬手，指給李總看，說從移民 廣場那裡下去，有個灣灣，水緩，我以前在那裡游泳。很多年沒在長江游泳了，突然想去游泳。跟我老公提過，他不喜歡游泳。把你拉來，幫個忙，看看衣服、喊個救人什麼的。

李總說別嚇我，長江裡游泳安全嗎？

陸曉雯說，我知道輕重，以前水少的時候，可以游到對岸。如今江面成了湖面，再也游不過去了。陸曉雯不說話，好像從小到大和江水做一場比賽，終於低頭認輸。

李總說，就算水性好，也要注意。

陸曉雯說就在岸邊漂漂，今天熱，你看那邊游泳的人不少，大家互相照應，心裡踏實。我游完泳，回去洗個澡，還要接孩子。不會耽誤你太長時間，就一會兒。（一一）