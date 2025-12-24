我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

女兒書（一四）

章緣
聽新聞
test
0:00 /0:00

曾芳恬還是沒有作聲，專注望著天。天邊紅雲有如火燒天，一副魔界異象。何文鈺一個荒謬的念頭跳上來：是她，是她施法把老家變沒了！

5 小紅帽

媽媽帶著四歲的曾芳恬，搬回宜蘭礁溪外公家。她第一次看見大片藍色的水、大片綠色的地。

外公家被綠油油的水田包圍，隔開田地的石子路僅容一輛車通過。房子有兩層，貼著藍紫色磁磚，後院有一籠雞、一池魚，種了各種蔬果香草。

她們到的時候，外公在後院澆菜，一隻小黑狗衝過來拚命吠叫。她嚇得跌了一跤，膝蓋破皮流血。媽媽把她扶起來，臉色不靖。媽媽向來有點迷信，左眼跳財、右眼跳災，打破一只碗碎碎平安，各種好壞兆頭，隨時出現在看似平常的日常。

媽媽告訴她：「以後這就是我們的家。」

「我不喜歡外公。」

「有什麼喜歡不喜歡，他是你外公。」媽媽把她拉到懷裡，「外公只有你一個孫女，他很疼你。」

「不，外公不疼我，他不喜歡我。」

媽媽給了她一巴掌。母親的焦慮，透過臉上辣辣的一記傳給了她。

外公總是長時間瞪著她，面無表情，眼睛裡沒有愛也沒有恨。她那時還太小，看不懂。她聽到外公勸媽媽把她送人，後來，外公慢慢接納了她，這個沒有父親的孩子，拖累獨生女的孩子。

媽媽常跟人說，她三、四歲就開始記事了，不好哄騙。不過，時間久了就會忘記的，小孩子嘛。她不知道母親是在誇耀她的早慧，還是希望她跟別的孩子一樣，懵懵懂懂直到學齡。但是大人說的話，那些影像、那些情緒，在她腦裡持續發酵，自由組合。她時常做噩夢，她的心太敏感、想像力太豐富。

「這個囡仔不愛說話，孤僻又任性，一點都不像你。」

「哪裡不像，我就是這款。」

她很快就能說台語了。（一四）

上一則

聖誕節

下一則

助人為樂的故事

延伸閱讀

鳳凰城最濕潤秋季 雨量創新高

鳳凰城最濕潤秋季 雨量創新高
啥情況？昆明留學生想取走1250萬 2次瞞家人祕密返中

啥情況？昆明留學生想取走1250萬 2次瞞家人祕密返中
啥情況？留英華生為領1250萬2次祕密返中 警攔截揭真相

啥情況？留英華生為領1250萬2次祕密返中 警攔截揭真相
范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展

范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍