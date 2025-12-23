我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

拋物線（七）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

體內的酒精激發了表演慾，我狠狠地甩給他一個諂媚的笑容。

曲終人散，我想自己打車回家。啟華硬把我塞進他的寶馬，「呼」的一聲開走了。去到半路，他的電話響了。他說：「哎呀，喝得有點多，忘記了。」說完原地調頭，把我嚇了一大跳。

過了會，啟華不知從車上哪個位置摸出一盒雪茄給我，說：「兄弟謝謝你，有時候我覺得，你比我二哥更靠譜。謝謝你們。」

「你們？」

我愣了一愣，笑笑，扭頭看窗外的夜景。

回到KTV門外，兩位年輕美女和一位中年大姐迎了上來。啟華打開汽車頂篷，招手大姐過來，在她臉上親了兩口，抽出一疊錢塞進她的胸口。然後才道歉，說喝大了，忘記買單。

重新上路後我說：「你可真厲害，這間店所有的美女都知道你是趙老闆。」

「她們全都是我的女朋友。」

「你不是說，你只有十二個女朋友嗎？」

「當然不只十二個，我這個人低調，不好意思說太多。」

我們重新上路。他把車開得嗚嗚作響，我有點害怕，再次要求自己打車回家，但他不肯。

夜深了，街上車少人稀，啟華把車開得飛快，還闖紅燈。我提醒他，別超速，也別闖紅燈。他說不怕，這輛車還未上牌，被監控拍到也沒事。我膽戰心驚，偷偷拉了拉安全帶，另一隻手拉緊了門上的把手。這可是一輛只有兩個座位的敞篷寶馬跑車，油門踩到底，能開到像子彈那麼快。

上橋時前方一輛車也沒有，我猜到啟華要提速，未上橋便提醒他，這個橋限速四十公里。但他不聽我的，反將速度加到一百公里。下橋時前面一輛車也沒有，速度更快了。（七）

上一則

隱身術

延伸閱讀

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？

法廊快報╱紅燈一直不變綠燈 能闖嗎？
重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態

重慶健美賽混入「小胖子」 眾人憋笑…他的女朋友表態
BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土

BMW已採不含稀土的馬達 汽車界聖杯：廠商不仰賴中國稀土
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者