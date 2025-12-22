被愛的我，在婚姻裡沉默不語、不吵不鬧，倦怠、忍耐。兩地分居的那些年裡，我沒有主動打過孫景睿的電話。他以為我為了他的事業付出了很多、很多，為這個家，我承擔了很多。他不知道，將來也不會知道，我只是不喜歡和他說話。我不是他以為的沉靜恬淡、默默奉獻，像我母親那樣含辛茹苦。我們倆的婚禮還沒舉行，我就後悔了。

因為懦弱，也因為我相信我媽說：找個對你好的人結婚，你一定會更幸福。

春天不相信愛或者被愛。她無須愛就能得到愛。這一代孩子面前堆滿了食物、擺滿了玩具，被很多人寵愛，我小時候渴望的一切她們唾手可得，毫無興趣。她不喜歡吃飯，不像我總是饞。她也不保留任何玩具，不像我，少女時代的一隻玩具熊，至今還在我床頭擺著。這一代年輕人不想愛，也不想被愛。不愛錢，也不愛權勢，他們除了自由，什麼都不稀罕。

春天一句粵語不會說，也不知道在香港 怎麼找到的工作。她用月薪的一半，租了個十幾平米的鴿子籠，床在半空，床下是迷你沙發。香港的女孩子喜歡一身黑，很素淨，精緻的妝容，冷冷的臉龐。誰都不看，旁若無人地趕自己的路。男人也不喜歡看女人。我在香港時，和春天的一堆朋友吃飯，有男有女，沒有一對情侶。他們聊搞錢、聊喝酒和娛樂，沒有人聊感情，似乎那是最弱智的話題。

春天說：「誰那麼閒、那麼多錢去談戀愛！媽媽，我都不信任自己，我怎麼會相信男人？」我無話可說。在○○後面前說得越多，錯得越多。只能罷了。

一代人有一代人必須吃的苦。我媽那代人的苦是非要得到感激和認可，我這代人的執念是愛情。（三三）