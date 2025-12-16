生養是一條河（三○）

「生養是一條河」是周周的口頭禪，她在病房裡就天天說，現在更是把它設為了群公告。於是，每次點開這個小群，那幾行詩便會率先映入眼簾。這似乎成了三人之間一個心照不宣的儀式，無聲，卻飽含溫情。

琴姊的手術非常成功，在醫院觀察了一天就出院了。不過她沒能及時回到大洋彼岸的那個小城，因為她那九十八歲高齡的老父親去世了，留下一套老房子需要處理。

老房子在市中心，是一套搶手的學區 房。賣房、分錢，本來是一件很簡單的事，可公證處提了個相當奇葩的要求：要他們三個平均年齡已六十八歲的子女，去證明父母沒有非婚生子女。

「這叫什麼事！」琴姊在群裡發牢騷，「我爸媽一輩子恩恩愛愛，總共就我們三個孩子，從派出所到單位檔案都能查得一清二楚。我媽已經去世多年，現在他們要我們拿出證明，說我爸沒有再婚、沒有其他孩子，更沒有『非婚生子女』！」

兄妹三人為此到處奔波，折騰了一年多。琴姊氣哼哼地說，還好二哥精力充沛，一直跟他們鬥智鬥勇。可惜錯過了賣房的好時機，每個人少分了二十萬。不過她倒不是太在乎，說錢財是身外物，夠用就好。

周周和金悅都給她豎了大拇指。她們羨慕她的財富自由，也羨慕她的精神自由。不過也只是羨慕而已，絕對沒有嫉妒恨。

金悅在群裡向來話不多。她的日子過得波瀾不驚，沒有多少新鮮事值得說。至於那個不能言說的祕密，她是決計不會拿出來分享的。

周周就不一樣了，只要有機會，她總能爆出點大料，比如劉醫生從單位辭職的事。（三○）