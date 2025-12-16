我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

生養是一條河（三○）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「生養是一條河」是周周的口頭禪，她在病房裡就天天說，現在更是把它設為了群公告。於是，每次點開這個小群，那幾行詩便會率先映入眼簾。這似乎成了三人之間一個心照不宣的儀式，無聲，卻飽含溫情。

琴姊的手術非常成功，在醫院觀察了一天就出院了。不過她沒能及時回到大洋彼岸的那個小城，因為她那九十八歲高齡的老父親去世了，留下一套老房子需要處理。

老房子在市中心，是一套搶手的學區房。賣房、分錢，本來是一件很簡單的事，可公證處提了個相當奇葩的要求：要他們三個平均年齡已六十八歲的子女，去證明父母沒有非婚生子女。

「這叫什麼事！」琴姊在群裡發牢騷，「我爸媽一輩子恩恩愛愛，總共就我們三個孩子，從派出所到單位檔案都能查得一清二楚。我媽已經去世多年，現在他們要我們拿出證明，說我爸沒有再婚、沒有其他孩子，更沒有『非婚生子女』！」

兄妹三人為此到處奔波，折騰了一年多。琴姊氣哼哼地說，還好二哥精力充沛，一直跟他們鬥智鬥勇。可惜錯過了賣房的好時機，每個人少分了二十萬。不過她倒不是太在乎，說錢財是身外物，夠用就好。

周周和金悅都給她豎了大拇指。她們羨慕她的財富自由，也羨慕她的精神自由。不過也只是羨慕而已，絕對沒有嫉妒恨。

金悅在群裡向來話不多。她的日子過得波瀾不驚，沒有多少新鮮事值得說。至於那個不能言說的祕密，她是決計不會拿出來分享的。

周周就不一樣了，只要有機會，她總能爆出點大料，比如劉醫生從單位辭職的事。（三○）

學區

上一則

相遇移民路 轉眼四十年

下一則

中國城掃街體驗

延伸閱讀

市議會提案售房須讓土地信託優先報價 華人小房東不滿

市議會提案售房須讓土地信託優先報價 華人小房東不滿
百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」

百科／加拿大雁群入侵小城 1天產生300磅「糞害」
澳洲總理官邸再婚 妻子小16歲 寵物狗遞婚戒

澳洲總理官邸再婚 妻子小16歲 寵物狗遞婚戒
重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

熱門新聞

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00

母親的帳本

2025-12-12 01:00

禍福相依的往事

2025-12-10 01:00

無人駕駛出租車

2025-12-10 01:00

親愛的郭大姨(上)

2025-12-13 01:00

從「沉默的榮耀」說起

2025-12-11 01:00

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條