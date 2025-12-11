生養是一條河（二五）

隨即爽快地做了自我介紹，並直言：「我是來保孩子的。」又指了指金悅，「她剛拿掉了孩子。您呢，琴姊？

言下之意自然是：您這個年紀，總不會也是因為懷了孩子來婦產科吧？

「我是來取節育環的。」琴姊會意地一笑，解釋道：「當年不是計畫生育 嘛，我在鄉鎮醫院生的孩子，醫生順手就給我放了一個環。別驚訝，小地方那會兒都這樣。這麼多年過去，我早忘了，直到最近覺得不太對勁，一查，居然黏連了，只好住院。」

還有這樣的事？金悅的手指在手機上機械地滑動著，耳朵卻不受控制地豎了起來。

琴姊的人生主旋律，似乎一直是逆水行舟。最典型的一次，是當年她明明有機會留在城裡，卻偏偏自告奮勇，成了最後一批下鄉的知青。等大家都擠破頭想回城，她又頭腦一熱，選擇了嫁給大隊書記的兒子。

「路是自己選的，跪著也得繼續走下去。」琴姊笑著說，眼底卻沒有笑。

在鄉下待了六年，終於拖家帶口回到了昌城。本以為從此安定，沒想到謀生一樣艱難。她擠進街道辦的工廠，當了一名集體工人；她那個農村戶口的丈夫，因為沒糧票、沒身分，只能四處打零工。

男人進不了城裡人的圈子，言行也變得刻薄起來。琴姊想提升學 歷，就用業餘時間參加函授學習，他卻嘲笑她「心比天高，命比紙薄」。每次她在燈下苦讀，他就故意找茬訓斥孩子，甚至乾脆就把燈關了，說是浪費電。

這場在城鄉夾縫中裂變的婚姻，在一次次的激烈爭吵後，終於耗盡了最後一絲情分。

「心冷了，日子也就過不下去了。」琴姊淡淡地說。

又上班、又帶娃的日子已屬不易，但琴姊還有更艱苦的仗要打。（二五）