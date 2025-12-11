我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

生養是一條河（二五）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨即爽快地做了自我介紹，並直言：「我是來保孩子的。」又指了指金悅，「她剛拿掉了孩子。您呢，琴姊？

言下之意自然是：您這個年紀，總不會也是因為懷了孩子來婦產科吧？

「我是來取節育環的。」琴姊會意地一笑，解釋道：「當年不是計畫生育嘛，我在鄉鎮醫院生的孩子，醫生順手就給我放了一個環。別驚訝，小地方那會兒都這樣。這麼多年過去，我早忘了，直到最近覺得不太對勁，一查，居然黏連了，只好住院。」

還有這樣的事？金悅的手指在手機上機械地滑動著，耳朵卻不受控制地豎了起來。

9

琴姊的人生主旋律，似乎一直是逆水行舟。最典型的一次，是當年她明明有機會留在城裡，卻偏偏自告奮勇，成了最後一批下鄉的知青。等大家都擠破頭想回城，她又頭腦一熱，選擇了嫁給大隊書記的兒子。

「路是自己選的，跪著也得繼續走下去。」琴姊笑著說，眼底卻沒有笑。

在鄉下待了六年，終於拖家帶口回到了昌城。本以為從此安定，沒想到謀生一樣艱難。她擠進街道辦的工廠，當了一名集體工人；她那個農村戶口的丈夫，因為沒糧票、沒身分，只能四處打零工。

男人進不了城裡人的圈子，言行也變得刻薄起來。琴姊想提升學歷，就用業餘時間參加函授學習，他卻嘲笑她「心比天高，命比紙薄」。每次她在燈下苦讀，他就故意找茬訓斥孩子，甚至乾脆就把燈關了，說是浪費電。

這場在城鄉夾縫中裂變的婚姻，在一次次的激烈爭吵後，終於耗盡了最後一絲情分。

「心冷了，日子也就過不下去了。」琴姊淡淡地說。

又上班、又帶娃的日子已屬不易，但琴姊還有更艱苦的仗要打。（二五）

升學 計畫生育

上一則

普羅旺斯之音

下一則

率先向世界介紹「星際大戰」經典原畫387.5萬美元拍出

延伸閱讀

催生狠招 中國明年起對避孕藥品和用具開徵增值稅

催生狠招 中國明年起對避孕藥品和用具開徵增值稅
湖北保潔阿姨被千人薦股群詐102萬 忍痛用90萬釣出騙子

湖北保潔阿姨被千人薦股群詐102萬 忍痛用90萬釣出騙子
比特幣新聞：使用IOTA Miner 輕鬆賺取1個比特幣

比特幣新聞：使用IOTA Miner 輕鬆賺取1個比特幣
還想好好活著

還想好好活著

熱門新聞

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

出走的丈夫（四）

2025-12-08 01:00
（圖／甘和栗路）

那些突然消失的人

2025-12-06 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（一）

2025-12-05 01:00

越南難民來寫書

2025-12-04 01:01

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺