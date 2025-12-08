安慰別人容易，發生在自己身上，才知道有多痛、有多難。她們只能咬緊牙關，互相扶持著走過這段艱難的日子。

謝思妙從歐洲回來，給姚丹打來電話。她的語氣輕快歡樂：「怎麼樣，回國過得好吧？」

「不好，很不好。」姚丹將許子斌的事原原本本說了一遍，末了，她一再強調說：「你千萬不要跟你老公說，這種事對於男人會傳染的。」她又簡述了楊芳菲的遭遇。

「許子斌看上去那麼老實溫和的人，居然會做出這樣的事！真是想不到。」思妙唏噓半天。她接著又說：「他們也許是對於即將進入老年期的恐慌，抓緊最後幾年的時光，要折騰一下了。」

沈石出走的原因很快就水落石出，因為他尚在上班，芳菲追蹤他的行跡並不難。他有小三了，離家不過是為了與情人幽會方便。事實上，他始終在猶豫：捨不得家的溫暖，又離不開情人的纏綿。出走讓他有種錯覺，彷彿獲得了新生與自由，可以重新選擇人生。

「我不會等他做選擇，我已經提出離婚！」芳菲語氣堅決。溫柔如她，也終於在這一刻心冷如鐵。她告訴姚丹：「那小三八○後，三十多歲，離過婚。這一代六○後的男人外遇，十有八九是這種女人。」

「我看到過這樣一句話：出走的配偶會走向某些東西。他們一直在計畫他們的征程，他們的征程通常是一個編造的夢境。對於男人來說，夢境裡通常有一個新女人。」姚丹說道，她輕咬下唇又說：「許子斌大概也是走向一個新女人了。只是他幾乎每日都是跟我在一起，這個新女人又會是從哪冒出來的？」

「網上。」芳菲言簡意賅地吐出兩個字。（四）