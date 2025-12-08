我的頻道

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

意難平（一九）

王婷婷
我希望我的中年覺醒包括不再被世俗觀念束縛和裹挾，我想變得無情，不想愛他，也不想被愛。

他沒說話，我又補了一句：「讓別人覺得咱倆藕斷絲連，對你不好。」

「對你不好吧？」

他變了，他從前不這樣說話。

我從來沒和春天聊過我的婚姻，也沒說過我離婚後多痛快、多開心，我不曉得她有沒有看出來。我吸收了我媽的教訓，從不給女兒講怎麼認識她爸、怎麼結婚，婚後又有過什麼樣的感悟之類的話。春天沒有流露過希望我和她爸復婚的意思，她從小就是乖巧懂事、安靜的孩子，我很感激她。如今的小孩到底不一樣了，比我強多了。他們不覺得婚姻的形式完整很重要，也不會因此受傷。

我給春天說：「你爸有外遇，我完全能夠理解，那不是他的錯。七情六欲，人之常情，他一個人在南昌那麼多年，孤寂、孤單，有人陪伴他，難免就會動情。你爸是個對感情負責的人，要是玩慣了的，在家做老好人、出去做好情人，那才可怕。你爸那是第一次，所以才不懂得演戲，也不會作假。你爸是難得的好人，他愛你如命，我們離婚了，他對你非常愧疚。春天，不要埋怨你爸。你爸多可憐，他以為自己遇到了真愛，沒想到人家只是貪圖他一個人獨居，去打個牙祭而已。他離了婚，那個人還過得好好的。」

春天狐疑地看看我。也就是在那一剎那，我突然意識到春天早就長大了，似乎看穿了我的偽善和虛假。我何必說這些呢？真懊惱。

她在南昌和孫景睿生活的六年裡，他們父女有過怎樣的交流，她從來不給我講。好歹她爸是大學老師，雖然教了幾十年化學，看起來冥頑不化的樣子。（一九）

李敖故居明年底拆除 上萬冊藏書曝光 質詢催淚瓦斯重現江湖

普渡大學防諜 主動加強審查中國學生 國會報告稱許：值得全國效法

意難平（八）

國會報告：普渡大學加強審查中國學生 值得全國效法

離婚後首亮相 陳曉暴瘦到脫相 網驚：情傷未癒？

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

