我希望我的中年覺醒包括不再被世俗觀念束縛和裹挾，我想變得無情，不想愛他，也不想被愛。

他沒說話，我又補了一句：「讓別人覺得咱倆藕斷絲連，對你不好。」

「對你不好吧？」

他變了，他從前不這樣說話。

我從來沒和春天聊過我的婚姻，也沒說過我離婚後多痛快、多開心，我不曉得她有沒有看出來。我吸收了我媽的教訓，從不給女兒講怎麼認識她爸、怎麼結婚，婚後又有過什麼樣的感悟之類的話。春天沒有流露過希望我和她爸復婚的意思，她從小就是乖巧懂事、安靜的孩子，我很感激她。如今的小孩到底不一樣了，比我強多了。他們不覺得婚姻的形式完整很重要，也不會因此受傷。

我給春天說：「你爸有外遇，我完全能夠理解，那不是他的錯。七情六欲，人之常情，他一個人在南昌那麼多年，孤寂、孤單，有人陪伴他，難免就會動情。你爸是個對感情負責的人，要是玩慣了的，在家做老好人、出去做好情人，那才可怕。你爸那是第一次，所以才不懂得演戲，也不會作假。你爸是難得的好人，他愛你如命，我們離婚了，他對你非常愧疚。春天，不要埋怨你爸。你爸多可憐，他以為自己遇到了真愛，沒想到人家只是貪圖他一個人獨居，去打個牙祭而已。他離了婚，那個人還過得好好的。」

春天狐疑地看看我。也就是在那一剎那，我突然意識到春天早就長大了，似乎看穿了我的偽善和虛假。我何必說這些呢？真懊惱。

她在南昌和孫景睿生活的六年裡，他們父女有過怎樣的交流，她從來不給我講。好歹她爸是大學老師，雖然教了幾十年化學，看起來冥頑不化的樣子。（一九）