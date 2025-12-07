我的頻道

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

月下松影（全文完）

草白
人群中，米亞尋找于鷚、春敏、蘇老師的身影，越尋越焦灼。別急，或許馬上就看見了。她走過食堂前長長的煤渣甬道，穿過五層教學樓，樓後面便是松樹林。沒有什麼松樹林，眼前是水泥地，白花花、灰濛濛的一片。她小心翼翼地走著，生怕它忽地陷下去。腳下很硬，那硬度傳遞至腳掌，給人微微的刺痛感。地面平整潔淨，附有細微的枝狀裂隙，不仔細看，根本看不出。

米亞感到自己來到一張嶄新的地圖上，尋不到任何標誌，上北下南、左西右東──蘇老師的話忽然從腦海中跳出。蘇老師說過，這是一般定向法，當沒有明顯標誌時可用。她定了定神，抬頭尋找東西南北，林子在她的東面、南面、還是西北面？那麼大的一片林子，怎會一無所見、無影無蹤。她很想找個人問問，它到底去了哪裡，難道被人藏起來了？

迎面走來一個穿綠色燈芯絨質地上衣，繫同色系頭繩的女孩，米亞一陣心跳加速。她張大嘴巴，聽見一個聲音於耳畔響起──同學，你看見過松樹林嗎？那個聲音之後，是長長的省略和寂靜。她聽見風從很遠的地方過來，橫衝直撞而來，好像要把她推翻，推倒在地。

女孩是新生，丟下一句「什麼松樹林啊，沒見過」，便走開了。遠處有同伴在喊她。沒有樹和樹影的過濾、滌除、遮擋，一切變得荒誕而刺目。白花的水泥地盡頭，是宿舍樓，是放床和枕頭的地方。米亞陷入從未有過的惶恐之中。難道那些樹枝被調換了方向，沿著黑暗的水泥深處瘋狂生長，而根系被留在空中？

她惶惑地抬頭，四處張望，很想搞清楚這一切到底是怎麼回事。（全文完）

