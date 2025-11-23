我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

張杰槍擊案始末（一○）

陸蔚青
一種聲音一直在他耳邊迴響。演出開始了。演出結束了。

他回到家，父母已經整理好行李。他得到了意料之中的訓斥，卻什麼也沒說。他蒼白的臉色中有一種激動的潮紅，眼睛閃出奇異的光芒。一直在偷看他日記的母親，以為他戀愛成功。她是一個賢良的母親，夾在丈夫和兒子之間，常常不知所措。她看到兒子的眼神是陌生的，但她沒有告訴丈夫，也沒有問兒子。

她心中突然湧現出一種不祥的念頭，她不知這種不祥是什麼。如果兒子戀愛成功，會影響他專心考大學。但如果他沒有成功，她不明白他眼睛的光芒從哪裡來。她只是默默祈禱，明天能平安離開這個城市。只要平安順利上了火車，火車開動，張杰就會被新生活吸引，遺忘在這個城市的所有記憶。

10

蒙特婁爆發校園槍擊案的時候，我正在那個校園工作。早晨我乘橙線地鐵上班，學校就在地鐵出口。

這是一個歐式建築，像迷宮一樣繁複。我第一次去應聘，即使在路標的指引下，也好幾次迷了路。許多教室的號碼並沒有按順序排開，而是在排序之後，突然斷開，好像銜接不上的記憶。

B樓有一段長廊，玻璃屋頂，窗外開著紫色的花朵。我不知道那是薰衣草還是鼠尾草，這兩樣植物實在太相似。如果不將薰衣草的花籽捏在手指中，慢慢碾碎，然後去聞那花籽的芬芳、辛辣濃郁的味道，就難以辨認它們是哪一種植物。

我行走在這長廊間，恍然置身花海之中。那時候我並不知道在後來的日子，我會多次夢見那花海，和花海旁邊的咖啡廳。（一○）

地鐵 咖啡 槍擊

外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

紐約市警前亞裔新聞官 就2024年新州路怒槍擊案認罪

紐約市前10月槍擊案、謀殺案創歷史新低

肉色保暖衣地鐵廣告被指「辣眼睛」 網友吵翻

惡人先告狀的妻子（上）

惡人先告狀的妻子（下）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

諾獎正在重寫文學地圖？

華裔科學家吳健雄

我的父母親

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

