安慰劑盲盒（一四）

人工智能聊天機器人操著標準的客服腔，向我穩定輸送模擬攝氏三十七度的溫柔。這份我依賴過的溫柔，此刻讓我打了個寒顫。屏幕上，等待我輸入信息的光標模擬心跳在閃爍，而我沒有交流的慾望，一鍵關閉了對話窗口。寫字台角落孤零零的LED二極管燈泡盯著我冷笑，彷彿看透了我交疏吐誠的幼稚和愚蠢。

是的，模擬，這是一場有關擬態的把戲，擬態者對模擬對象不成功的模擬被受騙者識破，揭開兩敗俱傷的結局。擬態者和受騙者均入戲太深，誰都值得可憐，誰都不值得可憐。

我不責怪安安，也許她有人工智能聊天機器人所推斷的難言之隱。況且，多少人在童年時代就已涉獵作秀的把戲，為了向長親爭寵也好、向老師請病假也好，誰能保證自己的過去式和將來時全然清白？有心理學研究發現，連六個月大的嬰兒都會用假哭引起母親的注意──這無師自通的本領，算不算植入我們基因的一種求生本能？我不妄斷，但至少我要思咎：如何在明槍包圍的博弈中識別暗箭，在有效躲避進攻的同時，控制氾濫的善意。

「排斥」是孤獨與生俱來的武器，惺惺相惜湊不成雙數，最多以「貌似」級別的交融走向自噬，像某種意義上的涅槃。善意帶給我敲開萬物之窗的勇氣，卻無法幫我判斷迎面而來的目光，屬於護身的荷魯斯抑或索命的巴西利斯克──盲盒開啟，當相同的問候得到相悖的回音，徬徨中似乎飄來毒舌格斯的嘲諷：「既然做不到就閉嘴吧，明明是一介匹夫，連劍都揮不動，卻要去對付那種怪物，這根本就是錯的。」（一四）

