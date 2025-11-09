可我偏偏在八輩子和倒楣之間，選擇了倒八輩子楣。這悲催的生活，叫人怎麼生、怎麼活？

……別胡思亂想了，社友們說得不無道理，儘管他們開導的是安安不是我。我揉揉眼睛，切換到主版塊，畫風頓時陰轉晴，另一幫社友正熱火朝天地討論即將舉行的多倫多電子音樂節。社長已經開始準備行李，問誰願意與他結伴同行。

我幾乎忘了自己以前有多愛湊熱鬧，哪裡人多，我就往哪裡鑽。2006年，還在國內讀大學的我在網上認識了一群女孩子，相約同去朝陽公園的北京流行音樂節，為了看安慰劑樂隊的演出。可惜我們離舞台太遠，只能遙望光影中如檯燈般大小的布萊恩搖曳生姿，跟著他的歌聲扯著嗓子嚎，期盼他能聽見。歌迷中不乏猛士，不顧保安阻止，翻過擋住我們的欄杆，一路衝到前方貴賓席。我因膽怯躊躇錯過良機，只落得向若而嘆。

那是安慰劑樂隊第一次，也是迄今唯一一次光臨北京，而他們早在1996年就去過加拿大 了。我回到健康版塊，拍了拍安安的頭像：「安安，想想開心的事。你那麼幸運，比我提前了好多年，目睹布萊恩的風采。」

「也沒有早那麼多啦。96年那場我沒去，我去的那次，他們在加拿大待得比較久，演出場次也多，包括渥太華、溫尼伯、愛德蒙頓、卡加里……」

我愣了一下，在我的印象中，安慰劑樂隊基本只造訪多倫多和蒙特婁，唯有一次巡演符合安安所述，「安安，那應該是……2001年？還是我記岔了？」

「你沒記岔，是2001年，我去的那場在蒙特婁。布萊恩穿著無袖黑色緊身上衣，簡約不失華美，溫柔暗含妖媚。他在台上唱了兩個小時，我在台下蹦了兩個小時，嗓子都喊啞了。」（五）