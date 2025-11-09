我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

安慰劑盲盒（五）

胡剛剛
聽新聞
test
0:00 /0:00

可我偏偏在八輩子和倒楣之間，選擇了倒八輩子楣。這悲催的生活，叫人怎麼生、怎麼活？

4

……別胡思亂想了，社友們說得不無道理，儘管他們開導的是安安不是我。我揉揉眼睛，切換到主版塊，畫風頓時陰轉晴，另一幫社友正熱火朝天地討論即將舉行的多倫多電子音樂節。社長已經開始準備行李，問誰願意與他結伴同行。

我幾乎忘了自己以前有多愛湊熱鬧，哪裡人多，我就往哪裡鑽。2006年，還在國內讀大學的我在網上認識了一群女孩子，相約同去朝陽公園的北京流行音樂節，為了看安慰劑樂隊的演出。可惜我們離舞台太遠，只能遙望光影中如檯燈般大小的布萊恩搖曳生姿，跟著他的歌聲扯著嗓子嚎，期盼他能聽見。歌迷中不乏猛士，不顧保安阻止，翻過擋住我們的欄杆，一路衝到前方貴賓席。我因膽怯躊躇錯過良機，只落得向若而嘆。

那是安慰劑樂隊第一次，也是迄今唯一一次光臨北京，而他們早在1996年就去過加拿大了。我回到健康版塊，拍了拍安安的頭像：「安安，想想開心的事。你那麼幸運，比我提前了好多年，目睹布萊恩的風采。」

「也沒有早那麼多啦。96年那場我沒去，我去的那次，他們在加拿大待得比較久，演出場次也多，包括渥太華、溫尼伯、愛德蒙頓、卡加里……」

我愣了一下，在我的印象中，安慰劑樂隊基本只造訪多倫多和蒙特婁，唯有一次巡演符合安安所述，「安安，那應該是……2001年？還是我記岔了？」

「你沒記岔，是2001年，我去的那場在蒙特婁。布萊恩穿著無袖黑色緊身上衣，簡約不失華美，溫柔暗含妖媚。他在台上唱了兩個小時，我在台下蹦了兩個小時，嗓子都喊啞了。」（五）

加拿大

上一則

台90歲作家黃春明筆耕不輟 寫「山爺」：人是需要鼓勵的

延伸閱讀

場邊人語／道奇堅忍 成就大任

場邊人語／道奇堅忍 成就大任
英盼與美國、歐盟 建三方鋼鐵聯盟

英盼與美國、歐盟 建三方鋼鐵聯盟
波音罷工第13周 工會再拒資方提案 F-15EX交付延遲

波音罷工第13周 工會再拒資方提案 F-15EX交付延遲
NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼開胡

NBA／唐西奇再飆49分創隊史紀錄 湖人輕取灰狼開胡

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00

超人氣

更多 >
中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？
想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？