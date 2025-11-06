我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

只要一直贏（五）

水仙
聽新聞
test
0:00 /0:00

〈血〉：上周的暴力場景，艾倫的拳頭下，父親的臉已經變形。

最後一頁夾著一張華盛頓大學的錄取通知複印件，邊緣被燒焦了。背面用紅筆寫著：「如果瘋的是這個家，那正常又算什麼？」

「媽？」

小雨的聲音從背後傳來時，枚紅正盯著素描本上一處細節──在〈爭吵〉那幅畫的右下角，有個極小的人形正用刀劃自己的手腕。

她猛地轉身，抓住女兒的胳膊。睡衣袖子被擼上去的瞬間，枚紅看到了那些傷疤──新舊交錯的細線，有些已經泛白，最新的還結著痂，排列得像某種星座圖。

「什麼時候開始的？」她的聲音劈了岔，淚水奪眶而出。

小雨抽回手，笑了笑。那個笑容讓枚紅想起艾倫被警察帶走時的表情。

「初二吧。」小雨拉下袖子，「你記得嗎？那天艾倫拿了州奧數冠軍，你把我做的陶藝花瓶摔了，說『這種垃圾也配擺出來』。」

枚紅的記憶裡沒有這件事。她只記得那天訂了雙層蛋糕，艾倫吹蠟燭時吳志明錄了像。

凌晨三點，枚紅被電話鈴驚醒。精神病院的值班護士語氣謹慎：「吳太太，您兒子一直要求聯繫一個叫麗莎的人……他說如果見不到她，就要咬斷自己的靜脈。」

她跌跌撞撞地跑去書房找通訊錄，卻撞見小雨在廚房煮泡麵。女兒聽著她語無倫次的解釋，突然說：「我有麗莎的個人網站。」

枚紅愣在原地。「她去年私信過我。」小雨攪動著麵條，「問我艾倫是不是有暴力傾向……我說他只是太完美主義了。」她抬頭，眼睛在蒸氣後模糊不清，「我撒謊了。」（五）

泡麵

上一則

媒人難當

下一則

聯合國教科文組織大會拍板 每年3月21日為國際太極拳日

延伸閱讀

職場變飯店？密爾布瑞市警察局長違規住警局 市長震驚

職場變飯店？密爾布瑞市警察局長違規住警局 市長震驚
警長家在外地 被指非法住在密爾布瑞市警局

警長家在外地 被指非法住在密爾布瑞市警局
住不起加州？警察局長被指非法住警局、跨州通勤

住不起加州？警察局長被指非法住警局、跨州通勤
川普突襲式加徵100%關稅 衝擊脆弱中國經濟 中商人：形同禁運

川普突襲式加徵100%關稅 衝擊脆弱中國經濟 中商人：形同禁運

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

咖啡，雨天，和一次告別

2025-11-02 01:00

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽