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陪病進行式（一七）

李東文
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他說先放著吧，到時出院了，帶回家做紀念。

我說：你還挺幽默。

父親說：你這次回來一周多，都沒回過家，要不要回去走走？

我說：我直接回佛山，反正你和媽媽我都見到了，不回去也沒關係。

辛苦你了。

不辛苦。

回到自己的家，我和衣倒在床上，剛睡了一會，就被電話吵醒。電話是張小盒打來的，他說他們在採訪的時候，被一群來歷不明的人襲擊了。同行的其他記者，都不同程度受了傷，攝像機和照相機都壞了……這會他們正在醫院驗傷。

如果這事早發生一天，我和小盒還能在醫院相見歡，可惜了。我還真是烏鴉嘴，言中了張小盒的不幸。我問他，要不要我出面擺平這事？他說不用，他們幾個單位的領導已經親自出面交涉。其實我說擺平，是吹牛，我充其量也只能在自己的家裡橫行霸道。

我給房子搞了衛生，也給自己搞衛生，之後，頭髮還未乾，又睡著了。睡到半夜，醒過來，頭痛欲裂。我醒來的第一件事是看床底。床底沒有紅色的塑膠桶，也沒有向下滴血水的管子。

我本想搞完比賽後，再回去陪父親幾天。但比賽結束後，我的生意變得很好，從早到晚，都給學生上課。我好忙，也好累，身心俱疲。

回到佛山的第四天，父親還在住院。我打電話回去，母親說她兩天沒到醫院去了，昨天想去，但有個兔子籠壞了，兔子跑得滿屋都是。她花了好幾小時，才把兔子全部抓回去，累散架了。當她做飯時，狗咬著一隻兔子過來扔在她腳邊。母親把那兔子紅燒了，打電話讓姊姊帶小孩過來吃。

我說：我爸真可憐，一個人在醫院。母親說：他可憐個鬼，年輕貌美的護工在醫院全天候陪著他，一百八十元一天！

再打電話給姊姊，姊姊說她每天都去醫院坐一會。父親恢復得不錯，沒有發燒、沒有小便失禁、沒有感染。他現在只是需要靜養，有沒人在身邊關係不大。（一七）

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