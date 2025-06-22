圖／薛慧瑩

「怎麼辦？我能怎麼辦！」柳如在那頭號啕大哭，「我還能怎麼辦？我恨不得……我恨不得沒生過她這個孽障！」

掛了柳如的電話，我一個人坐在後院的鞦韆上，看著加州 刺眼的陽光，心裡卻是一片冰涼。這異國他鄉的日子，本來就夠不容易的了，如今孩子們又一個個地不省心。我辛辛苦苦把周靜拉扯大，從牙牙學語到大學畢業，就盼著她能找個靠譜的華人 精英，強強聯合，將來在這美國社會也能挺直腰桿做人。可她呢？偏偏給我找了個龍港生那樣的「半吊子」！

想到龍港生，我這心裡頭，突然又冒出個古怪的念頭。以前我一瞅見龍港生那副吊兒郎當的「港仔」模樣，還有那半生不熟的「廣普」，我這火氣就「噌噌」往上冒，恨不得拿擀麵杖把他給打出去。可如今，經歷了張晴那更讓我三觀炸裂的壯舉之後，我再琢磨琢磨龍港生……嘿，忽然覺得這小子好像也沒那麼罪大惡極了！

用個不恰當的比喻：這就好比你本來因為自家後院的草坪上長了幾隻蝸牛而煩心不已，結果一扭頭，看見隔壁老王家後院直接招來了一窩響尾蛇。這麼一對比，你是不是覺得自家那幾隻慢吞吞的蝸牛，也還算溫順可愛？

老周看著我天天神不守舍的，也開始勸慰我：「行啦、行啦，李想，你這皇太后的心就少操點吧！孩子們的事，就跟那野地裡的草似的，你越是想按著它往東長，它偏要往西歪。由她們去折騰吧，撞了南牆，自然就知道回頭了。再說了，你當年不也挺能折騰的？咱媽那時候不也一樣為你愁白了頭？』」

「怎麼，你倒是想得挺開的？那你說，該怎麼勸導如妹？」

「我？我不行，還得你去！」老周局促起來。

「哼！站著說話不腰疼！」

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不過，這之後當女兒又在我面前小心翼翼地提起龍港生，說什麼「Kevin他雖然有時候說話不著調，但人品不壞，對我可真心了」，我也不再像往常那樣，直接給她頂回去。私底下偷偷跟孩子他爸說：老周啊，咱也別期待別的了，至少咱小靜找到是個男的！

周靜這丫頭，很快感受到了我們的態度，時不時地開始小劑量忽悠我和她爸，說：「媽！爸！Kevin可喜歡小孩子了！他還說，等我們結婚了，一定努力，爭取讓您早日抱上又聰明、又漂亮的寶寶呢！」

「打住！」我趕緊揮手制止她那不著邊際的幻想，「誰說要讓他生了？八字還沒一撇呢！再說了，生男生女，不都一樣是老周家的後嘛！」嘴上雖然這麼說，可心裡頭那股因為張晴的事引起的恐慌和焦慮，似乎真的被小靜和龍港生這檔子相對正常的關係，給稍稍沖淡了。

我這心裡琢磨著：得，這世道變了。以前盼著閨女能嫁個人中龍鳳，光宗耀祖。現在呢？只要她別給我整個女的回來，能找個正經男人，安安分分過日子，延續香火（雖然這話在美國說有點兒不合時宜，但我這老腦筋一時半會兒也改不過來），我就阿彌陀佛，謝天謝地了！

4

您還別說，自打張晴那「驚天一雷」之後，周靜這丫頭在我面前，那是越發地肆無忌憚了。以前她提起龍港生，還得小心翼翼地看我臉色，生怕觸了我的「雷區」。現在呢，好傢伙，不光敢明目張膽地把龍港生領回家裡來「蹭飯」，甚至還開始策劃著給我們這些當媽的，來一場「鴻門宴」。

那天，小靜神祕兮兮地跟我說：「媽，這個周末，我約了晴表姊和如姨一起吃個飯，您和爸也一起來吧？大家都是一家人，好久沒聚了，正好也讓Kevin跟長輩們多親近、親近。」

我一聽，心裡頭就「咯登」一下。這倆丫頭片子，又想搞什麼名堂？「鴻門宴」三個大字，明晃晃地在我腦門上閃爍。

我瞅著周靜那副「人畜無害」的小白兔模樣，心裡頭冷笑一聲：小丫頭片子，跟我玩這套「明修棧道，暗度陳倉」的把戲？你媽我吃的鹽比你吃的飯都多！

可話又說回來了，這飯局，不去也不行啊。不去，倒顯得我這個當媽的，小家子氣，怕了她們似的。再說了，我也想看看，這倆丫頭，葫蘆裡到底賣的什麼藥。

於是周末那天，我們兩家子，外加一個龍港生、一個林曉（張晴的「伴侶」，也跟著一起來了），浩浩蕩蕩地殺到了一家中餐館 的包間裡。

那氣氛，怎麼說呢？就跟那暴風雨來臨前的平靜似的，表面上和和氣氣，暗地裡卻是波濤洶湧。

我、老周還有柳如，好像三隻待宰的羔羊坐在一起，眼神交會，盡是無奈和警惕。我們都打起了十二萬分的精神，準備隨時應對女兒們的「突然襲擊」。

周靜和張晴這倆丫頭，倒是表現得格外「乖巧懂事」。一會兒給我們夾菜、一會兒又給我們倒茶，嘴裡還說著些不鹹不淡的貼心話，什麼「媽，您多吃點這個，養顏美容」、什麼「如姨，您最近氣色不錯呀」。

我瞅著她們那副「黃鼠狼給雞拜年」的殷勤勁兒，心裡頭直犯嘀咕。這倆丫頭，肯定是憋著什麼大招呢！

果不其然，酒過三巡、菜過五味，張晴那丫頭清了清嗓子，開口了。（三）