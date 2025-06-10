托尼把一本小冊子放在電腦旁：「很簡單的，你回來以後再研究。現在我們去吃飯。」

計程車把他們帶到百老匯 大道，車子停在燈火輝煌的「達尼契洛家居精品店」大門口。好大的店！蘭妮眼花撩亂，托尼伸手牽住她往前走了十幾步，拉開一道古色古香的木門，走進燈光昏暗的前廳。踏進電梯，轟隆隆上了二樓，來到一家高雅的餐廳。帶位的帥哥用義大利 語同托尼稍稍寒暄，又優雅地問候了蘭妮，這才前頭帶路，在一個安靜的角落安頓了他們。三個人的座位，空著的椅子上放著一個義大利皮件店的購物袋。

「真正道地的拿坡里餚饌在這裡……」托尼微笑。

等著上菜的時間，托尼將那個購物袋放在蘭妮面前：「這是真正奇妙的一天，我用一件小禮物，幫你畫下一個小小的句點。好嗎？」

那是一只極為雅致的黑色皮包，飾件精巧，閃耀著古銅色的光芒。蘭妮的淚水再也忍不住，一滴滴滾落。托尼遞給她白色的大手帕，她擦乾淚水，打開皮包，把自己隨身袋子裡的錢包、鑰匙、搭乘地下火車的卡片、面紙、咳嗽糖一一放進去，想了一想，又把那張地下火車卡片留在那個棉布袋子裡，放進購物袋，把那只皮包放在身邊，淚眼模糊地跟托尼說：「謝謝你。」托尼沒有說話，只是握住她的手，點了點頭。

好不容易克制住情緒，蘭妮抬起頭來，凝視著玻璃窗外對街的霓虹燈，竟然發現那就是鼎鼎大名的《紐約客》。（六）