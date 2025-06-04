我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

細雨（全文完）

水影

「原來你當初沒跟我哥在一起，是因為這個原因啊，他還以為你想出國呢。我哥就是畏頭縮尾。讀大學的時候他很喜歡你，可是你一句普通朋友，就把他打回去了。現在本來你們又有機會的，可是你一句要留在美國，又讓他縮回去了。」田元坐直身體：「我不一樣，我喜歡你，這就夠了。我不會退縮。」

蘇蘭有點恍惚，眼前這個年輕人的輪廓漸漸與記憶中的鍾力重疊，卻又如此不同。他的勇氣像一把火，燒毀了她築起的藩籬。是啊，鍾力是她唯一真正喜歡過的人，她對於兩人的錯過有著深深的遺憾。她覺得自己曾經因為年齡而拒絕愛情，是人生最大的錯誤。沒想到現在命運又給了她一次機會，卻是一個更年輕、更勇敢的版本。她本想著自己再也不會讓年齡成為愛情的障礙，可也沒有想過，居然是七歲的年齡差。

「現在都什麼年代了，姊弟戀比比皆是。你應該為你的魅力驕傲。」田元再一次握住她的手：「愛情從來與年齡無關。」他的手指點著自己的心：「重要的是這裡。」

蘇蘭的臉更紅了。眼前這個男生，一直使她覺得親切溫暖。而他比鍾力更加勇敢霸氣的一面，別有一種吸引力，使她難以抵抗。她這一生其實從沒有一場真正的愛情，趁現在四十出頭，為什麼不奮不顧身地愛一場呢？

蘇蘭的沉默和羞怯鼓勵了田元，他緩緩抬起她的手，嘴唇輕觸她的指尖：「我不會放手。」這個吻像蝴蝶掠過花瓣，卻讓蘇蘭全身戰慄。蘇蘭覺得自己乾枯很久的心田被一場細雨潤澤了。她轉頭望向窗外，在綿長的細雨中，她彷彿聽見花開的聲音。（全文完）

上一則

大破戒

下一則

秋姑

延伸閱讀

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
Meta屏蔽未成年帳號有害內容 挨轟「成效不彰」

Meta屏蔽未成年帳號有害內容 挨轟「成效不彰」
梅婷「後半生」扮搞笑主婦 憂首次演喜劇不被觀眾接受

梅婷「後半生」扮搞笑主婦 憂首次演喜劇不被觀眾接受
上海傳統珠寶業 聯名動漫吸引年輕消費者

上海傳統珠寶業 聯名動漫吸引年輕消費者

熱門新聞

程安琪（右）克紹箕裘母親傅培梅（左）的烹飪教學，入廚逾半世紀。（本報資料照片）

傅培梅的學生

2025-05-30 02:00
圖／PPAN

致最親愛的父母

2025-05-31 02:00
近景的鐵樁上有野生青口，遠景有與白雲合體的貝克（baker）冰川。(圖片提供/夏洋洲)

印第安人的海鮮宴

2025-05-27 02:00

複雜的伴侶

2025-06-01 02:00
埃及阿布辛貝神廟。(圖片提供/水仙)

埃及劉德華

2025-05-28 02:00

湯姆士叔叔

2025-05-29 02:00

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘