「原來你當初沒跟我哥在一起，是因為這個原因啊，他還以為你想出國呢。我哥就是畏頭縮尾。讀大學的時候他很喜歡你，可是你一句普通朋友，就把他打回去了。現在本來你們又有機會的，可是你一句要留在美國，又讓他縮回去了。」田元坐直身體：「我不一樣，我喜歡你，這就夠了。我不會退縮。」

蘇蘭有點恍惚，眼前這個年輕人的輪廓漸漸與記憶中的鍾力重疊，卻又如此不同。他的勇氣像一把火，燒毀了她築起的藩籬。是啊，鍾力是她唯一真正喜歡過的人，她對於兩人的錯過有著深深的遺憾。她覺得自己曾經因為年齡而拒絕愛情，是人生最大的錯誤。沒想到現在命運又給了她一次機會，卻是一個更年輕、更勇敢的版本。她本想著自己再也不會讓年齡成為愛情的障礙，可也沒有想過，居然是七歲的年齡差。

「現在都什麼年代了，姊弟戀比比皆是。你應該為你的魅力驕傲。」田元再一次握住她的手：「愛情從來與年齡無關。」他的手指點著自己的心：「重要的是這裡。」

蘇蘭的臉更紅了。眼前這個男生，一直使她覺得親切溫暖。而他比鍾力更加勇敢霸氣的一面，別有一種吸引力，使她難以抵抗。她這一生其實從沒有一場真正的愛情，趁現在四十出頭，為什麼不奮不顧身地愛一場呢？

蘇蘭的沉默和羞怯鼓勵了田元，他緩緩抬起她的手，嘴唇輕觸她的指尖：「我不會放手。」這個吻像蝴蝶掠過花瓣，卻讓蘇蘭全身戰慄。蘇蘭覺得自己乾枯很久的心田被一場細雨潤澤了。她轉頭望向窗外，在綿長的細雨中，她彷彿聽見花開的聲音。（全文完）